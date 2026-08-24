Guida spericolata sui social: Tik Tok sotto indagine in UK

Vedere video di bravate al volante, sorpassi azzardati o folli corse contromano scorrere sui feed dei social network è purtroppo diventata una routine quotidiana. Nel Regno Unito, però, la misura è colma dopo l'ennesimo drammatico incidente sulla A66, dove due agenti di polizia hanno perso la vita durante l'inseguimento di un'auto che viaggiava contromano. L'episodio ha riacceso con forza il dibattito sul ruolo delle piattaforme digitali nell'amplificare ed esaltare comportamenti di guida pericolosa.

La pressione della politica sulle piattaforme

A prendere la parola ai microfoni della BBC è stato il ministro della Difesa britannico Luke Pollard, che ha sottolineato come in rete circolino troppi contenuti pronti a celebrare chi infrange il codice della strada: “Ci sono molti contenuti online sui social media di persone che esaltano la guida pericolosa, che ostentano il fatto di guidare in modo inappropriato sulle nostre strade, contromano, comportandosi in modo incredibilmente scorretto”.

Pollard ha ricordato come per anni i colossi dei social abbiano rivendicato la capacità di autoregolamentarsi, sostenendo di non aver bisogno di leggi severe. La richiesta del governo britannico oggi è chiara: rimuovere immediatamente quei contenuti ed eliminare la visibilità di chi trasforma le strade pubbliche in un set per raccogliere like e visualizzazioni. Un'esortazione ribadita anche dal Primo Ministro Andy Burnham, che ha definito “davvero riprovevole” qualsiasi forma di glorificazione della guida spericolata.

Il caso specifico e le verifiche di Ofcom

I riflettori sono finiti in particolare su TikTok. Uno dei cinque passeggeri deceduti nello scontro sulla A66, Makai Saddington, aveva pubblicato in passato sul proprio profilo filmati legati alla guida azzardata, successivamente oscurati. La Cleveland Police ha precisato che al momento non ci sono elementi per dire che le manovre di quella notte venissero girate appositamente per il social, ma il caso ha comunque accelerato le verifiche.

Il governo britannico è in contatto con la piattaforma anche alla luce delle norme previste dall'Online Safety Act, la legge approvata nel 2023 per limitare l'esposizione dei più giovani a contenuti violenti o sfide estreme. Sul rispetto di queste regole sta già indagando l'autorità di regolamentazione Ofcom (Office of Communications, l'autorità di regolamentazione indipendente per i mercati delle comunicazioni nel Regno Unito), pronta a intervenire se dovesse emergere che le piattaforme non stanno facendo abbastanza per tutelare i minorenni.

Foto di copertina: immagine generata con A.I.

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