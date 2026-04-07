Bye bye Ford GT! Le immagini social dello schianto in California fanno il giro del mondo

Realizzare un sogno può richiedere anni, ma per vederlo sgretolarsi possono bastare pochi istanti. È quanto accaduto al proprietario di questa Ford GT (guarda la Ford GT omaggio a Le Mans), protagonista di un violento incidente avvenuto nei pressi di Sacramento, negli Stati Uniti.

Schianto improvviso per la Ford GT

La supercar, recentemente venduta per una cifra che pare essere intorno ai 2,5 milioni di dollari, è andata distrutta in circostanze ancora poco chiare. Un video diffuso sul canale instagram 916times mostra le fasi dello schianto, ma non consente di ricostruire con precisione la dinamica. Vediamolo insieme per provare a capire qualcosa, anche se le immagini sono prese da lontano e piuttosto sgranate.

Dinamica e possibile causa dell’impatto

Avete visto? Sembra che l’auto non stesse procedendo a una velocità sostenuta anche se non andava certamente piano. Un veicolo in uscita da un parcheggio, sembrerebbe un furgone, potrebbe aver influito nella dinamica, causando una perdita di controllo della supercar. La Ford (guarda la homepage di Ford Italia) avrebbe così iniziato una rotazione culminata in un violento impatto contro una struttura residenziale.

La forza dello schianto ha compromesso gravemente la carrozzeria e danneggiato anche le portiere, con parti dell’auto letteralmente strappate via. I danni sono ingenti e si possono vedere in questo secondo video pubblicate sul profilo instagram 916.today.

Occupanti un po' ammaccati, la macchina invece...

Le immagini ci mostrano una vettura pesantemente rovinata su quasi tutti i pannelli. Nonostante la gravità dell’accaduto, le prime informazioni ci fanno tirare un sospiro di sollievo riguardo gli occupanti, che sono stati trasportati in ospedale senza ferite critiche.

Resta però il bilancio pesante per la vettura, ormai compromessa. Un epilogo amaro per un’auto di grande valore, non solo economico, il cui fascino resta immutato, nonostante questo esemplare sia così malridotto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2026