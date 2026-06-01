Dall’iPhone alle auto elettriche: Foxconn lancia il SUV Cavira. Arriverà in Europa? Forse...

Il gruppo Foxconn (guarda la homepage di Foxconn), noto a livello globale per l'assemblaggio dell'iPhone, amplia la propria presenza nel settore automotive con il debutto di Cavira, secondo veicolo elettrico sviluppato dalla divisione Foxtron.
Un nuovo SUV per la mobilità del futuro
Il nuovo modello sarà inizialmente commercializzato a Taiwan, con possibili sbocchi successivi sui mercati internazionali. La nuova proposta si inserisce in una strategia di crescita che punta a rafforzare il ruolo dell'azienda nel panorama della mobilità a zero emissioni.
Foxtron Cavira: debutta a Taiwan il nuovo SUV elettrico del costruttore degli iPhone
Dimensioni generose e design moderno
Il SUV di nuova generazione riprende alcuni elementi stilistici della compatta Foxtron Bria, ma cresce notevolmente nelle dimensioni. La vettura misura infatti 4,7 metri di lunghezza e si colloca in una fascia molto vicina alla Tesla Model Y. Il design punta su una firma luminosa moderna, linee scolpite lungo la carrozzeria e una coda caratterizzata da sottili gruppi ottici a LED e da uno spoiler integrato nel tetto.
Foxtron Cavira: il moderno ed elegante abitacolo del SUV elettrco
Due motorizzazioni e autonomia elevata
La gamma comprende la Emerge Long-Range Edition, equipaggiata con un motore posteriore da 249 CV e un'autonomia dichiarata di 578 km. Al vertice dell'offerta si posiziona la Pioneer Long-Range Performance Edition, dotata di doppio motore e potenza complessiva di 468 CV, con percorrenza massima di 538 km. Entrambe le varianti condividono una batteria al litio ferro fosfato da 82,7 kWh, soluzione che punta a garantire un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.
Foxtron Cavira: batteria da 82,7 kWh e autonomia da 538 fino a 578 km
Interni digitali e sicurezza completa
L'abitacolo adotta un'impostazione minimalista, dominata da uno schermo centrale verticale da 15,6'' e da una strumentazione completamente digitale. Non mancano aggiornamenti software over-the-air, impianto audio a dodici altoparlanti e sedili anteriori climatizzati.
Sul fronte della sicurezza, la vettura integra avanzati sistemi ADAS, inclusi cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia, ormai elementi fondamentali per i moderni veicoli elettrici.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.