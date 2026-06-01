Dall’iPhone alle auto elettriche: Foxconn lancia il SUV Cavira. Arriverà in Europa? Forse...

Il gruppo Foxconn (guarda la homepage di Foxconn), noto a livello globale per l'assemblaggio dell'iPhone, amplia la propria presenza nel settore automotive con il debutto di Cavira, secondo veicolo elettrico sviluppato dalla divisione Foxtron.

Un nuovo SUV per la mobilità del futuro

Il nuovo modello sarà inizialmente commercializzato a Taiwan, con possibili sbocchi successivi sui mercati internazionali. La nuova proposta si inserisce in una strategia di crescita che punta a rafforzare il ruolo dell'azienda nel panorama della mobilità a zero emissioni.

Foxtron Cavira: debutta a Taiwan il nuovo SUV elettrico del costruttore degli iPhone

Dimensioni generose e design moderno

Il SUV di nuova generazione riprende alcuni elementi stilistici della compatta Foxtron Bria, ma cresce notevolmente nelle dimensioni. La vettura misura infatti 4,7 metri di lunghezza e si colloca in una fascia molto vicina alla Tesla Model Y. Il design punta su una firma luminosa moderna, linee scolpite lungo la carrozzeria e una coda caratterizzata da sottili gruppi ottici a LED e da uno spoiler integrato nel tetto.

Foxtron Cavira: il moderno ed elegante abitacolo del SUV elettrco

Due motorizzazioni e autonomia elevata

La gamma comprende la Emerge Long-Range Edition, equipaggiata con un motore posteriore da 249 CV e un'autonomia dichiarata di 578 km. Al vertice dell'offerta si posiziona la Pioneer Long-Range Performance Edition, dotata di doppio motore e potenza complessiva di 468 CV, con percorrenza massima di 538 km. Entrambe le varianti condividono una batteria al litio ferro fosfato da 82,7 kWh, soluzione che punta a garantire un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Foxtron Cavira: batteria da 82,7 kWh e autonomia da 538 fino a 578 km

Interni digitali e sicurezza completa

L'abitacolo adotta un'impostazione minimalista, dominata da uno schermo centrale verticale da 15,6'' e da una strumentazione completamente digitale. Non mancano aggiornamenti software over-the-air, impianto audio a dodici altoparlanti e sedili anteriori climatizzati.

Sul fronte della sicurezza, la vettura integra avanzati sistemi ADAS, inclusi cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia, ormai elementi fondamentali per i moderni veicoli elettrici.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/06/2026