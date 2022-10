Dal "melafonino" alla BEV: Foxconn costruirà la sua auto in America

DA TAIWAN ALL'AMERICA PER LA COMPATTA EV In effetti, potreste non avere familiarità con il nome Foxconn, ma se vi diciamo iPhone, le cose cambiano radicalmente, giusto? L'azienda di elettronica taiwanese è uno dei principali produttori del “melafonino”, ma questo non le è sufficiente; infatti, sta anche cercando di espandere i suoi interessi in ambito automobilistico. Nel 2021, Foxconn ha acquistato lo stabilimento di Lordstown, in Ohio (USA) dalla startup di veicoli elettrici Lordstown Motors. Da allora, a Taiwan si sono mossi rapidamente e hanno realizzato un primo concept di automobile elettrica, la Foxtron Model B, che dovrebbe essere costruita negli Stati Uniti. Foxconn ha finora fornito poche informazioni sulla Model B, ma la BEV sarà svelata al pubblico il 18 ottobre. Detto questo, avrete notato che il nome del costruttore asiatico associato alla Model B non è Foxconn, ma Foxtron: questo veicolo fa parte di un joint venture con il produttore di elettronica Yulon Motor, la più grande casa automobilistica di Taiwan, che ha costruito modelli Nissan su licenza per decenni e ha anche creato un proprio marchio, Luxgen.

Foxtron Model B: la BEV asiatica potrebbe debuttare nel 2023STILE ITALIANO CON SOLUZIONI ORIGINALI Mentre Foxconn è restia nel rendere pubbliche le specifiche della sua prima auto a batterie, immagini e video che girano sui media web mostrano il design della Model B, che è stato creato dalla Pininfarina. L'auto, che è costruita sulla piattaforma MiH (Mobility in Harmony), ha ruote di generose dimensioni per un look sportiveggiante, mentre sulla zona anteriore e quella posteriore compaiono luci a LED formate da barre luminose a tutta larghezza. La carrozzeria sembra avere misure compatte e forme molto moderne, inoltre c’è una caratteristica di sicurezza unica nei fanali posteriori, che sembrano mostrare immagini per comunicare con i pedoni. Ricordiamo che l’architettura MiH sarà anche alla base di due modelli aggiuntivi già svelati da Foxconn, ovvero la Model C, un crossover più grande, e la Model E, una berlina di lusso. La piattaforma supporta configurazioni a motore singolo e doppio e Foxconn dichiara un'autonomia di 700 km per la Model C e 750 km per la Model E.

Foxtron Model B: un dettaglio dei fari posteriori con focus sulla sicurezzaI PROGRAMMI PER IL LANCIO DELLA BEV Foxconn punterà inizialmente a costruire la Model B in Cina dal 2023, ma il piano industriale prevede l’avvio della produzione dal 2024 anche nello stabilimento di Lordstown, che in precedenza produceva la Chevrolet Cruze. Non è chiaro se la Model B sarà venduta anche in Nord America e se sbarcherà su altri mercati, ma secondo le informazioni, l’impianto ha una capacità produttiva fino a 500.000 veicoli all'anno che comprendono la costruzione di altri modelli, anche attraverso partnership con differenti marchi come Fisker, che ha in agenda un crossover.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/10/2022