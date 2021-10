Auto elettrica

Dai cellulari all'automobile e chissà, dalle showcar ad auto che un bel giorno comprerai in concessionaria, anzi sul web. Se la Apple car sembra un progetto destinato a ritardare all'infinito, a muovere passi in avanti è allora il partner industriale. In collaborazione con un brand che in campo auto la sua autorità la esprime da decenni, e che è pure italiano. La berlina (Model E), il SUV (Model C), persino il bus (Model T): dal leader mondiale dell'elettronica Hon Hai Foxconn, ecco non uno, ma un completo set di concept. Un nuovo marchio ad hoc, Foxtron, in più la firma di Pininfarina a suggellare il pimo passo di una mission ambiziosa, replicare l'epopea di iPhone e iPad nel mondo delle quattro ruote: ma le forze in campo sono gigantesche.

Foxconn si lancia nel mercato auto?

PIANO DI BATTAGLIA Presentate nel corso dell'Hon Hai Tech Day 2021, la berlina e il SUV poggiano ambedue sulla nuova piattaforma open source sviluppata dal Gruppo di Taiwan. Pianale modulare il quale, secondo l'azienda, è progettato per supportare un'ampia gamma di veicoli, tra cui anche una monovolume e una GT sportiva, con potenze da 134 CV a 858 CV e un'autonomia da 300 a 800 km. Hon Hai Open Platform un progetto sviluppato in realtà da un intero consorzio di brand di elettronica e automotive. Foxconn non nomina esplicitamente i partner, tuttavia già note sono ad esempio le joint venture con nomi come Rivian, Geely, la stessa Stellantis...

VEDI ANCHE

Foxtron Model C

IL SUV Foxtron Model C dunque un SUV elettrico di dimensioni medie (è lungo 4,46 metri), alimentato da motore singolo da 134 CV, equipaggiato da batteria da 58 kWh e accreditato di un'autonomia massima di 700 km (ma registrata secondo le regole di omologazione locali).

Foxtron Model E, la mano di Pininfarina

LA BERLINA Dal canto suo, Model E una sedan dotata di tecnologie intelligenti come il riconoscimento facciale, un alto grado di guida automatizzata, soprattutto disegnata e costruita da Pininfarina nel proprio stabilimento di Cambiano. Un motore all'avantreno da 201 CV, un motore da 536 CV sull'asse posteriore, un pacco batteria da 96 kWh: autonomia superiore a 750 km, ma soprattutto un'accelerazione 0-100 km/h - dicono - in 2,8 secondi.

Foxtron Model T

IL BUS Infine, Foxtron Model T entrerà in servizio il prossimo anno come membro della flotta di un fornitore di trasporto pubblico a Taiwan. Per tragitti brevi, i suoi 320 km di autonomia dovrebbero bastare. Per ora, soltanto prototipi. Ma dal presidente di Foxconn, Young Liu, parole che dimostrano intenzioni serie: la prossima mossa potrebbe presto essere quella di un polo produttivo in Europa. Che costruirà veicoli a marchio Foxtron, o per conto terzi? Mettiamo un segnaposto e torniamo in argomento il prima possibile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2021