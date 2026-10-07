Festa delle Offerte Prime la soluzione contro i primi freddi per non rimanere con la batteria a terra

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Il primo vero freddo dell’anno è, per molti automobilisti, anche il momento in cui fare i conti con la batteria. Le basse temperature riducono la capacità di una batteria (soprattutto se con qualche anno di anzianità). Si gira la chiave, si sente un clic, e finisce lì. Se non c’è un’altra auto a portata di mano, né dei cavi da collegare, la mattina è compromessa. Per questo gli avviatori di emergenza portatili sono passati in pochi anni da accessorio per appassionati a strumenti utilissimi per tutti. Tra i modelli in offerta per la Festa delle Offerte Prime c’è l’OSRAM BATTERYjumpstart 2000, un’unità al litio a 12 V con una corrente di avviamento di picco di 2000 A. Si collega alla batteria, si avvia il motore e si riparte senza dipendere da nessuno.

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Un avviatore si usa raramente, quasi sempre in fretta e spesso al buio, con le mani fredde e poca pazienza. È il contesto in cui un collegamento sbagliato dei morsetti diventa un rischio per l’impianto elettrico. Per questo l’OSRAM BATTERYjumpstart 2000 include una funzioni di sicurezza contro l’uso improprio, pensate per tutelare sia chi lo usa sia il veicolo nella fase di avviamento. Lo schermo a colori, ampio, mostra le informazioni in modo chiaro, utile a chi non ha dimestichezza con questo genere di dispositivi.

C’è poi un secondo uso che, nella pratica, può tornare utile quanto il primo. L’unità funziona anche da power bank, con porte USB integrate e una potenza PD60W che permette di ricaricare rapidamente molti smartphone e altri dispositivi. Nei minuti, o nelle ore, di attesa del soccorso stradale il telefono è spesso l’unico strumento a disposizione, e restare senza carica proprio in quel momento è un problema in più. Lo stesso oggetto che fa ripartire l’auto serve quindi anche a non restare isolati.

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Resta una regola valida per qualunque avviatore: tenerlo carico. Un dispositivo scarico nel bagagliaio il giorno in cui serve non è di nessun aiuto, quindi va controllato ogni tanto e non lasciato per mesi nell’abitacolo esposto a temperature estreme. E va ricordato che l’avviatore risolve l’imprevisto, non la causa: se la batteria dell’auto ha già dato segni di cedimento, avviamenti pigri, spie, tempi lunghi di partenza, conviene farla controllare prima che il problema si ripresenti.

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