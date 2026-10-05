Festa delle Offerte Prime: tre prodotti per lavare, proteggere e lucidare la propria auto

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Con l’autunno diventa più difficile trovare il momento giusto per lavare l’auto: le giornate si accorciano, il tempo è più incerto e chi vive in città o in condominio può non avere a disposizione un cortile o un rubinetto per usare secchio e tubo. Per la manutenzione ordinaria esistono però anche soluzioni che richiedono meno attrezzatura. Tre prodotti Meguiar’s, oggi in offerta su Amazon, permettono di intervenire su carrozzeria e pneumatici con tre passaggi distinti: un lavaggio senza risciacquo, una cera con funzione di pulizia e protezione e un gel specifico per le gomme.

Meguiar’s Ultimate Waterless Wash & Wax: il lavaggio senza acqua

È il punto di partenza per chi non può, o non vuole, utilizzare secchio e tubo. Il Waterless Wash & Wax si spruzza sulla superficie e si passa con un panno, senza bisogno di risciacquo. Meguiar’s descrive la formula come altamente lubrificata e progettata per aiutare a proteggere la superficie da vortici e graffi durante la pulizia. Il prodotto lascia anche una barriera di cera sintetica che, secondo quanto dichiarato dal produttore, dura per settimane. La formula è indicata per diverse superfici dell’auto, comprese vernici lucide e finiture trasparenti, vetro, cromo, metalli lucidi e plastiche.

Prezzo: 14,66€ (-47%)

Meguiar’s Cera 3 in 1: pulisce, lucida e protegge

Dopo la pulizia si può intervenire sulla vernice con la Cera 3 in 1, un prodotto che riunisce tre funzioni in un’unica applicazione. La formula è pensata per pulire la vernice e rimuovere i piccoli difetti, lucidarla con un’azione da polish e lasciare uno strato protettivo sulla superficie. Meguiar’s la presenta come un’alternativa più semplice da utilizzare rispetto a una tradizionale cera di carnauba, caratteristica che può renderla interessante anche per chi cerca un prodotto con più funzioni.

Prezzo: 16,10€ (-54%)

Meguiar’s Endurance Gel: il trattamento per gli pneumatici

A completare il lavoro c’è Endurance Gel, un prodotto specifico per gli pneumatici che restituisce un aspetto nero e lucido alle gomme. La scheda indica anche una protezione dai raggi UV e dall’invecchiamento e segnala la presenza di polimeri pensati per favorire la resistenza del trattamento anche dopo pioggia e lavaggi. Si tratta di caratteristiche dichiarate dal produttore.

Prezzo: 14,43€ (-33%)

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