Festa delle Offerte Prime: tre prodotti per lavare, proteggere e lucidare la propria auto

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Con l’autunno diventa più difficile trovare il momento giusto per lavare l’auto: le giornate si accorciano, il tempo è più incerto e chi vive in città o in condominio può non avere a disposizione un cortile o un rubinetto per usare secchio e tubo. Per la manutenzione ordinaria esistono però anche soluzioni che richiedono meno attrezzatura. Tre prodotti Meguiar’s, oggi in offerta su Amazon, permettono di intervenire su carrozzeria e pneumatici con tre passaggi distinti: un lavaggio senza risciacquo, una cera con funzione di pulizia e protezione e un gel specifico per le gomme.
Meguiar’s Ultimate Waterless Wash & Wax: il lavaggio senza acqua
È il punto di partenza per chi non può, o non vuole, utilizzare secchio e tubo. Il Waterless Wash & Wax si spruzza sulla superficie e si passa con un panno, senza bisogno di risciacquo. Meguiar’s descrive la formula come altamente lubrificata e progettata per aiutare a proteggere la superficie da vortici e graffi durante la pulizia. Il prodotto lascia anche una barriera di cera sintetica che, secondo quanto dichiarato dal produttore, dura per settimane. La formula è indicata per diverse superfici dell’auto, comprese vernici lucide e finiture trasparenti, vetro, cromo, metalli lucidi e plastiche.
Prezzo: 14,66€ (-47%)
Meguiar’s Cera 3 in 1: pulisce, lucida e protegge
Dopo la pulizia si può intervenire sulla vernice con la Cera 3 in 1, un prodotto che riunisce tre funzioni in un’unica applicazione. La formula è pensata per pulire la vernice e rimuovere i piccoli difetti, lucidarla con un’azione da polish e lasciare uno strato protettivo sulla superficie. Meguiar’s la presenta come un’alternativa più semplice da utilizzare rispetto a una tradizionale cera di carnauba, caratteristica che può renderla interessante anche per chi cerca un prodotto con più funzioni.
Prezzo: 16,10€ (-54%)
Meguiar’s Endurance Gel: il trattamento per gli pneumatici
A completare il lavoro c’è Endurance Gel, un prodotto specifico per gli pneumatici che restituisce un aspetto nero e lucido alle gomme. La scheda indica anche una protezione dai raggi UV e dall’invecchiamento e segnala la presenza di polimeri pensati per favorire la resistenza del trattamento anche dopo pioggia e lavaggi. Si tratta di caratteristiche dichiarate dal produttore.
Prezzo: 14,43€ (-33%)
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.