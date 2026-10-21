Fawcar, la sfida cinese parte da 26.998 euro: ecco i cinque nuovi SUV per il debutto

Lancio in grande stile in Italia con ben cinque SUV a marchio Bestune e Joyee: motori benzina, elettrici e ibridi plug-in, con la promessa di un ottimo rapporto qualità/prezzo

Fawcar non è un marchio cinese fra tanti, ma il primo costruttore automobilistico, nato a metà anni cinquanta, e pilastro dell’industria auto di quel Paese. Oggi arriva anche in Italia grazie a China Car Company, lanciando ben cinque modelli con carrozzeria tipo SUV o SUV/coupé a marchio Bestune, con motori tradizionali, e Joyee con motori elettrici o elettrificati (guarda Fawcar al Salone dell'Auto di Torino).

La presentazione alla stampa ci ha permesso di vederli da vicino, toccarli con mano per conoscerli meglio e l’impressione è che il costruttore asiatico abbia tutte le carte in regola per ritagliarsi una fetta di mercato nei rispettivi segmenti grazie a design moderni, tecnologia di bordo avanzata, percezione di qualità premium e motorizzazioni azzeccate.

Sì, perché Fawcar debutta con modelli non solo elettrici o elettrificati come buona parte dei competitor, ma anche con unità quattro cilindri a benzina senza aiuti di una batteria. Allora, andiamo a conoscere uno alla volta i modelli che hanno il compito di lanciare il brand asiatico sul nostro mercato.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV: Bestune T77

Bestune T77

La Bestune T77 è un SUV compatto di 4,53 metri con un design piuttosto classico, ma con spunti moderni come l’ampia calandra, i sottili fari a LED, un profilo bilanciato e una coda con un accenno di sportività grazie allo spoiler sul tetto e alla firma luminosa che abbraccia tutto il portellone.

Dentro, spazio per cinque passeggeri, che sono accolti da un abitacolo ben rifinito con rivestimenti in eco-pelle, sedili anteriori riscaldabili (lato guida a regolazione elettrica), tetto panoramico apribile e tutta la tecnologia di ultima generazione, con quadro strumenti e touchscreen dell’infotainment da 12,3” per una connettività completa. Il baule è da 391 litri.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV: interni e quadro strumenti Bestune T77

Lato motore, sotto il cofano troviamo un 1.5 turbo-benzina da 160 CV e 258 Nm di coppia, che collabora con un cambio automatico DCT a sette rapporti e trazione anteriore. Prezzi a partire da 26.998 euro.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV: Bestune T90

Bestune T90

La Bestune T90 è un altro moderno SUV dalle linee eleganti, con un look definito innanzitutto da ingombri generosi, con una lunghezza di 4,72 metri e una larghezza di 1,88 metri, ma anche da elementi cromati, firme luminose full LED molto attuali e un abitacolo che trasmette senso di solidità e ottima qualità.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV: interni Bestune T90

Lo spazio è ampio per cinque passeggeri, accolti da sedili confortevoli, rivestiti in microfibra traforata, tetto panoramico apribile e una suite multimediale con cruscotto digitale da 8” e display centrale da 12,6” per gestire tutte le funzioni di bordo. Il bagagliaio ha una capacità di 585/1.365 litri. Per la sicurezza, il pacchetto comprende tutti gli assistenti per la guida semi-autonoma di livello 2.

Lato motore, anche qui troviamo un 4 cilindri turbo-benzina ma con 160 CV e 258 Nm di coppia massima con cambio automatico DCT a sette rapporti e trazione anteriore. Il listino del SUV cinese parte da 29.998 euro.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : Bestune B70S

Bestune B70S

La Bestune B70S è un elegante SUV/coupé con contaminazioni da fastback grazie alla carrozzeria allungata e al tetto inclinato verso la coda. Troviamo un sistema d’illuminazione full LED a tutta larghezza e fari posteriori dinamici. Il design di ispirazione sportiva deriva anche dai cerchi da 19”, dalle pinze freno rosse e dall’ampio spoiler posteriore. Ha una lunghezza di 4,56 metri e un abitacolo che ospita abbastanza bene cinque persone, con qualche leggero sacrificio in altezza per chi si accomoda dietro.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : l'abitacolo del SUV/coupé B70S

Le finiture sono molto buone, con rivestimenti in materiali pregiati, accostamenti piacevoli e dettagli come il tetto panoramico in vetro e il portellone elettrico che aggiungono valore alla qualità di vita a bordo. Lato connettività, la B70S si discosta dagli altri modelli poiché sfrutta un doppio display in un’unica cornice orizzontale con cruscotto da 7” e touchscreen da 12,3”. Nel tunnel centrale trova spazio il quadro digitale per la regolazione del climatizzatore. Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie, compresa tutta la connettività per la gestione dei servizi di bordo. Il baule ha una capacità di 360 litri con i sedili in posizione.

Sotto il cofano l’immancabile 1.5 quattro cilindri turbo-benzina, con potenza di 160 CV per 258 Nm, con cambio automatico DCT a sette rapporti e trazione anteriore. Molto completa la suite di assistenti che assicura la guida semi-autonoma di livello 2, che comprende anche le telecamere a 360° e il sistema di parcheggio automatico. Prezzi a partire da 29.998 euro.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : Joyee S04

Joyee S04

Passiamo ai modelli a batterie e partiamo con la Joyee S04, un Urban SUV di 4,45 metri 100% elettrico, che arriverà nel 2027. Il passo di 2,75 metri garantisce tanta abitabilità per uno sport utility compatto che fa della città e delle zone suburbane il suo territorio di caccia. Come abbiamo imparato guardando da vicino gli altri modelli, anche l’S04 offre un livello di finiture molto buono, con un abitacolo che promette un ottimo comfort ai passeggeri, accolti in un ambiente concreto e ospitale.

Sedili confortevoli, regolabili e riscaldabili elettricamente (lato guida anche ventilato), plancia digitale con cruscotto da 8”, touchscreen orizzontale da 14,6” e connettività di ultima generazione mettono tutti a proprio agio. La versatilità del SUV cinese è garantita, infine, da un bagagliaio spazioso, da 415 a 1.601 litri e dalla presenza di ben 22 vani portaoggetti in abitacolo.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : l'abitacolo confortevole del Joyee S04

Il motore sincrono a magneti permanenti ha una potenza di 166 CV per 225 Nm di coppia massima; il cambio è monomarcia e la trazione è anteriore. La batteria LFP ha una capacità di 63 kWh e si può ricaricare al 100% in CC in 47 minuti oppure in AC in poco più di quattro ore e mezza. L’autonomia dichiarata arriva a 565 km, un risultato a cui contribuisce il Cx record di 0,25. Insomma, un equilibrio ideale tra efficienza, spaziosità e comfort. Il listino del Joyee S04 attacca a 35.998 euro.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : Joyee S08

Joyee S08

La Joyee S08 plug-in hybrid è un SUV dalle linee audaci lungo 4,75 metri. Pochi spigoli, parafanghi larghi, cerchi da 19” e fari a LED affilati sia davanti sia dietro sottolineano il suo look contemporaneo e piacevole. Dentro ritroviamo un ambiente quasi minimalista, con finiture di pregio ed elementi ben assemblati. Il comfort a bordo è sottolineato da sedili regolabili, riscaldabili e ventilati elettricamente, tetto panoramico apribile e bocchette di ventilazione posteriori. Le luci ambiente multicolor completano la percezione premium quando si viaggia al buio. Il baule ha una capacità di 585/1.365 litri.

Il ponte di comando è occupato da una suite digitale con quadro strumenti LCD e un touchscreen verticale da 12,6”, che funge da interfaccia per tutti i comandi e i servizi.

Fawcar debutta in Italia con cinque SUV : l'abitacolo del SUV plug-in hybrid Joyee S08

Il Joyee S08 è equipaggiato con una motorizzazione ibrida alla spina, dove accanto al motore 4 cilindri, 1.5 turbo-benzina da 150 CV/215 Nm, con un'efficienza termica da primato del 45,21%, lavora un’unità elettrica da 228 CV/340 Nm. Il cambio è automatico e la trazione è anteriore. Il sistema ibrido sfrutta una batteria LFP da 30,9 kWh, che si ricarica in mezz’ora in corrente continua a 67 kW, per un’autonomia EV di oltre 150 km nel ciclo combinato WLTP (200 km nel più flessibile ciclo cinese CLTC). Ma con batteria carica e pieno di benzina, l’autonomia complessiva supera i 1.550 km. Il prezzo del SUV PHEV cinese parte da 38.998 euro.

Quindi, un nuovo marchio getta le basi in modo concreto e convincente per inserirsi nel nostro mercato e dare altro impulso alla produzione cinese con modelli che puntano alla fascia medio-alta. Riuscirà a conquistarsi il favore del pubblico? Ditemi cosa ne pensate.

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