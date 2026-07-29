Il taglio delle accise non basta, prezzi giù meno del previsto: la denuncia del Codacons

Il Governo è tornato a tagliare le accise per tamponare il problema del caro carburante. Lo sconto è però concentrato solamente sul diesel ed è pari a 17 centesimi di euro al litro. I primi effetti sui prezzi alla pompa si iniziano a vedere ma solo in forma parziale. Come infatti denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è sceso solamente di 11,3 centesimi di euro e questo sulla rete ordinaria perché se si va a guarda i prezzi del diesel in autostrada si scopre che il calo è stato di appena 8,6 centesimi di euro al litro.

Ci sono poi forti differenze su base territoriale: in Campania si registra il calo minore, appena 6,6 centesimi di euro in due giorni, seguita da Basilicata (-9,3 cent) e Molise (-9,5 cent). In Friuli Venezia Giulia e Liguria i ribassi più elevati, rispettivamente -13,2 e -13 centesimi di euro. Il tutto in un momento in cui si registra anche un calo delle quotazioni del Brent.

Visto questo scenario, l'associazione dei consumatori ha presentato un esposto ad Antitrust e alla Procura della Repubblica di Roma affinché si accertino le responsabilità della mancata riduzione dei listini del gasolio lungo la filiera dei carburanti, anche alla luce del possibile reato di truffa aggravata.

Prezzi benzina diesel

Quanto costa un pieno di benzina e diesel?

Secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,169 euro al litro per il gasolio.

Sull'effetto limitato del taglio selle accise del diesel c'è preoccupazione anche da parte dell'Unione Nazionale Consumatori. Il presidente Massimiliano Dona commenta così le ultime rilevazioni sui prezzi:

Che il gasolio sarebbe rimasto sopra i 2 euro lo avevamo detto subito, era matematicamente certo, ma che dopo 2 giorni dal taglio di 14 cent di accise, 17,08 con Iva al 22%, non scendesse nemmeno sotto i 2,1 euro, è il colmo. In autostrada si paga ancora 2,169 euro al litro, più vicino a 2,2 che non a 2,1. Solo nella rete stradale è sceso sotto quella soglia, anche se avrebbe dovuto vendersi, a parità di prezzo industriale, a 2,014 euro al litro e non a 2,074, 6 cent al litro in meno, pari a un risparmio di 3 euro per un pieno di 50 litri. Quanto alla benzina, è emblematico il fatto che in autostrada si paghi esattamente come il gasolio nella rete stradale, 2,074, un prezzo che non si aveva dal 27 settembre 2023. La prova del 9 che bisognava intervenire anche sulla verde, che dal 3 luglio a oggi costa 18 cent al litro in più, 18,3 cent nella rete stradale e 18 cent in autostrada, pari, rispettivamente, a una stangata da 9,15 e 9 euro per un rifornimento di 50 litri.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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