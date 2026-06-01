Da oggi puoi ottenere il rimborso del pedaggio autostradale: scopri come funziona

Da oggi è possibile ottenere il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocchi del traffico o ritardi dovuti ai cantieri

C'è un'importante novità che scatta da oggi primo giugno 2026. Infatti, gli automobilisti avranno diritto a ottenere un rimborso del pedaggio autostradale in caso di ritardo per blocco del traffico e cantieri sulla rete. Novità prevista dalla delibera n. 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Si tratta di un cambiamento molto importante che permette alle persone di ottenere un rimborso per i disagi che hanno dovuto affrontare durante i loro viaggi in autostrada.

Ritardi per cantieri e traffico

Partiamo dai ritardi dovuti ai cantieri autostradali. Per le tratte con lunghezza inferiore ai 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo, mentre per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si potrà richiedere se il ritardo supera i 10 minuti. Invece, per tratte superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. Il rimborso viene calcolato sulla base dei coefficienti stabiliti dall’Autorità.

Passiamo, invece, ai ritardi dovuti al traffico. In questo scenario, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.

Autostrade

Ci sono poi delle eccezioni che bisogna tenere ben presente. Ad esempio, niente rimborsi nel caso di cantieri emergenziali dovuti magari a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari e imprevedibili, attività di soccorso. In un primo periodo di applicazione, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili. Va poi specificato che i rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro.

Come ottenere il rimborso con Muovy Cashback

La delibera prevede anche la creazione di un'App unica per tutti i gestori dove presentare le domande di rimborso. Al momento non è ancora arrivata ma gli automobilisti che utilizzano il telepedaggio potranno registrarsi sui portali dei concessionari per ricevere accrediti automatici, oppure utilizzare Muovy Cashback.

Come funziona? Una volta scaricata l'app, sarà sufficiente registrarsi. Basterà poi aggiungere il proprio dispositivo di telepedaggio oppure la targa della propria vettura. Infine, indicare un IBAN su cui accreditare il rimborso. Conclusi questi passaggi, il rimborso sarà accreditato in automatico una volta che se ne avrà diritto.

Si può chiedere il rimborso anche senza registrazione. In questo caso sarà sufficiente caricare la ricevuta, una volta digitalizzata, a partire da 4 ore dopo averla ritirata al casello. In questo caso il rimborso non sarà automatico ma bisognerà attendere che venga effettuata la verifica che effettivamente si abbia diritto al rimborso.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026