Chiavi universali, le soluzioni per lavorare meglio con meno attrezzi

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Quando si lavora su dadi e bulloni, avere sempre a disposizione la chiave della misura giusta non è scontato. Una cassetta degli attrezzi può contenere numerose chiavi diverse, con il rischio di perdere tempo per trovare quella adatta a ogni intervento. Le chiavi universali permettono di semplificare il lavoro grazie a meccanismi che si adattano a diverse misure oppure riuniscono più impronte in un solo attrezzo. Alcune utilizzano pistoncini a molla per adattarsi alla forma del dado, altre regolano automaticamente l’apertura delle ganasce, mentre le chiavi a cricchetto multi-misura combinano più misure fisse nello stesso utensile.

Bussole universali a pistoncini

L’idea di fondo è tanto semplice quanto geniale. Dentro la bussola ci sono decine di perni d’acciaio montati su molle. Quando la si appoggia su un dado, i perni sotto la testa rientrano e quelli intorno restano fuori, così si forma un’impronta su misura. Funziona sui dadi esagonali, ma anche su quelli quadrati, sui dadi a farfalla, sui ganci a vite e sulle teste rovinate, dove una chiave normale scivolerebbe. Con l’adattatore la bussola si monta su un cricchetto oppure su un trapano avvitatore.

Spurtar Chiave universale 7-19 mm e 11-32 mm con adattatore

Ci sono due bussole: una copre i dadi da 7 a 19 mm, l’altra le teste da 11 a 32 mm. I perni sono disposti a nido d’ape, così l’impronta si adatta da sola a forme e misure diverse: dadi esagonali, dadi a farfalla, occhielli, ganci, tiranti. Il produttore la indica per la manutenzione di casa, per l’auto e per i lavori edili.

Prezzo: 25,99€

Lpluziyyds Adattatore universale per bussola, confezione da 2

La confezione contiene due bussole in acciaio al cromo vanadio, ciascuna con 54 aste in acciaio per molle che prendono la forma del dado in un attimo. Va bene per dadi esagonali, quadrati e a farfalla e per golfari tondi o triangolari. Funziona anche su teste arrugginite, consumate o danneggiate. Con due pezzi se ne può tenere uno in casa e uno in garage o in auto.

Prezzo: 9,96€

Chiavi autoregolanti

Queste chiavi lavorano in un altro modo. Non ci sono pistoncini: sono le ganasce a stringersi da sole sulla testa del bullone quando si fa forza sul manico. Si usano con una mano sola e non c’è da girare nessuna rotella di regolazione.

Wera Joker 6004 Chiave a forchetta autoregolabile 10-13 mm

La Joker sostituisce tutte le chiavi a forchetta comprese nella sua gamma di misure, sia metriche sia in pollici. Afferra viti e dadi esagonali in modo automatico e continuo. Un meccanismo a leva aumenta la presa mentre si gira, così la chiave non scivola e non rovina gli spigoli. Funziona anche come cricchetto: si avvita senza staccare e rigirare la chiave. Grazie ai prismi triangolari nella forchetta basta riportarla indietro di 30° per il colpo successivo, una comodità vera negli spazi stretti.

Prezzo: 38,17€ (-11%)

STANLEY 4-87-990 Cricchetto autoregolabile 17-24 mm

Stanley unisce una chiave che si adatta da sola al bullone, tra 17 e 24 mm, al movimento a cricchetto, pensato per avvitare in fretta. È lunga 265 mm, quindi ha una buona leva per le misure medio-grandi che si trovano spesso su mobili da esterno, attrezzi da giardino e strutture metalliche.

Prezzo: 22,99€

Chiavi multi-misura a cricchetto

Sono la soluzione più vicina alle chiavi tradizionali: ogni misura ha un’impronta fissa, ma in un solo attrezzo ce ne sono quattro o più. In più c’è il cricchetto, che permette di girare senza staccare la chiave dal dado.

HASKYY Chiave a cricchetto 4 in 1 (10, 13, 17, 19 mm)

Riunisce in un solo attrezzo quattro misure molto usate in garage: 10, 13, 17 e 19 mm. Una leva cambia il senso di rotazione da orario ad antiorario. Gli anelli del cricchetto sono in acciaio S2, il corpo è in acciaio al cromo vanadio con finitura cromata opaca, e la dentatura fine a 72 denti permette di lavorare anche quando c’è poco spazio per girare.

Prezzo: 14,99€

DURATECH Set di 2 chiavi a cricchetto reversibili 4 in 1 (8-19 mm)

Con due chiavi si hanno otto misure in tutto, da 8 a 19 mm. Sono in acciaio al cromo vanadio forgiato e trattato termicamente, con una cromatura che protegge dalla ruggine. Ogni estremità ha la sua leva di inversione: si passa dal serrare all’allentare senza togliere la chiave dal bullone, e il lavoro va decisamente più veloce.

Prezzo: 28,99€

Toolwiz Chiave a bussola universale 52 in 1 con testa rotante a 360°

Questa unisce l’idea della chiave multi-misura alla versatilità della bussola. Ci sono otto teste a bussola, da 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 19 mm, che si cambiano ruotando la testa a 360°. Le impronte prendono bulloni esagonali, a 12 punte, Torx, quadrati e anche danneggiati. Su ogni presa è incisa la misura sia metrica sia in pollici (SAE). Si rivela molto utile anche per l’auto, per l’edilizia e per il fai da te.

Prezzo: 26,07€

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