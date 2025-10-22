Ecco la supercar cinese che vuole fare le scarpe a Porsche

Dalla B di BYD alla Z di DenZa. Già, qualora tu non te ne fossi ancora accorto, BYD non si limiterà a proporre veicoli elettrici e plug-in ad un prezzo competitivo.
Tramite il marchio di lusso Denza, il colosso cinese punta ora a entrare nel territorio di caccia delle Case auto europee più prestigiose. Ops.
La vicepresidente Stella Li dichiara che i modelli Denza sono “dieci volte superiori” rispetto ai prodotti Porsche e BMW. Per cominciare, niente male.
Ma le parole di Li non resteranno semplici promesse. Denza sta infatti ultimando una nuova coupé elettrica ad alte prestazioni, conosciuta con il nome in codice Z, pronta a confrontarsi con la prossima Porsche 718 Electric, persino con la leggendaria 911. (Ri-ops).
Un prototipo del modello è stato recentemente avvistato dai nostri foto-spioni al Nürburgring, impegnato in una serie di test dinamici. Quali considerazioni spendere?
Innanzitutto che, rispetto alla concept svelata in Cina alcuni mesi fa, il design definitivo appare molto simile (vedi anche gallery).
Notare il frontale caratterizzato da due grandi prese d’aria, la griglia sottile, i fari LED e lo splitter anteriore pronunciato.
Denza Z mentre si allena al 'Ring
Notare anche, sul fianco, linee allungate e feritoie simili a quelle delle Porsche RS: un profilo sportivo, ma elegante.
Il posteriore è probabilmente l’elemento più d’impatto: un’ala fissa di grandi dimensioni, un diffusore integrato e luci a LED sottili contribuiscono a sottolineare la natura del modello. Una natura... predatrice.
Denza Z, il biglietto da visita è il maxi alettone posteriore
Le foto spia rivelano anche la presenza di pneumatici semi-slick GitiSport GTR3, con misure di 275/35 all’anteriore e 325/30 al posteriore, pensati per offrire la massima aderenza in pista.
Un dettaglio che conferma l’intento di Denza di realizzare una sportiva pura, capace di affrontare anche i circuiti più esigenti. Capito, Porsche?
Molti dettagli tecnici non sono ancora stati ufficializzati, ma le indiscrezioni suggeriscono che Denza Z adotterà una configurazione a 3 motori elettrici, la stessa già utilizzata sulla Z9 GT, qui in grado di erogare fino a 952 cavalli.
E se la potenza superasse i 900 CV, cosa impedisce di credere che l’accelerazione da 0 a 100 km/h potrebbe scendere sotto i 3 secondi?
Denza Z: 3 motori elettrici, 900 CV?
Oltre alla potenza, i test al Nürburgring fanno intuire un’attenzione particolare alla dinamica di guida.
La vettura dovrebbe montare freni di grandi dimensioni e un sistema di sospensioni a doppio braccio oscillante con ammortizzatori magnetoreologici, capaci di adattarsi in appena 10 millisecondi alle condizioni della strada o del circuito. Nulla verrà lasciato al caso, insomma.
E se quella di ''supercar cinese'' è ancora un'espressione che in te provoca una risatina, riparliamone tra qualche an... No, qualche mese.