Mobilità del futuro

C'è un marchio che sull'auto elettrica non molla di 1 mm. E lo spiega

Avatar di Lorenzo Centenari, il 19/03/26

41 minuti fa - Mezzo mondo auto rimette benzina nel serbatoio, questo brand svedese no

Mezzo mondo auto rimette benzina nel serbatoio, ma non questo brand svedese (no, non Volvo). E guai a dirgli che il mercato soffre

Questi vanno contromano. E non in senso figurato: mentre l’industria intera sta facendo retromarcia sull’elettrico - chi per paura, chi per convenienza, chi perché “il cliente non è pronto” - a Göteborg tirano dritto come se nulla fosse. Göteborg, sponda Polestar.

Questo è il SUV sportivo Polestar 4

Michael Loscheller, CEO dal piglio quasi pastorale, lo ha detto chiaro: “I nostri clienti credono nella scienza. Il climate change è reale”. Sì, e se Polestar annunciasse un motore a pistoni, i suoi under-45 (dieci anni più giovani della media del settore) chiamerebbero immediatamente il 118.

Niente ibridi, niente tentennamenti, niente “transizione graduale”: per Polestar il mondo va semplificato e la mobilità del futuro è a emissioni zero. Punto.

Polestar farà anche auto sportive: la concept BST

Che poi il mercato BEV cresca meno del previsto è un dettaglio, un rumore di fondo. Loro guardano avanti, e avanti significa Polestar 5 in estate, la 4 “wagonizzata” a fine anno, la nuova 2 nel 2027 e la baby 7 nel 2028. Copertura del mercato EV al 57% e il resto? “Lo lasciamo agli altri”, dicono. Come se fosse un condominio.

Polestar ha piani ambiziosi. E solo elettrici

La vera arma segreta, però, è la sostenibilità: 165 pagine di report, CO2 contata al milligrammo, gender pay gap in bella vista, tracciabilità dei materiali. “Chi altro lo fa?”, domanda Loscheller. Domanda retorica, ovviamente. E i giovani - quelli che “non smettete, vi prego” - pare apprezzino.

In un’epoca in cui tutti rimettono in discussione l’elettrico, Polestar sceglie la via più difficile: crederci davvero. Una medaglia alla coerenza.

Fonte: Auto Express

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2026
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