Car of the Year 2027, rivoluzione storica: le 7 finaliste sono tutte elettriche

Sono state scelte le 7 auto finaliste che si contenderanno il prestigioso premio del Car of the Year 2027. Un elenco che mette in evidenza come il mondo automotive sia cambiato con l'avvento dell'elettrificazione. Infatti, tutte le finaliste sono elettriche. Il premio di Auto dell'Anno 2027 sarà assegnato il prossimo 8 gennaio in concomitanza con il Bruxelles Motor Show 2027.

Car of the Year 2027, le auto finaliste

Ecco le auto si che si giocheranno la vittoria finale.

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai IONIQ 3

KIA EV2

Renault Twingo E-Tech Electric

Volkswagen ID. Polo

Volvo EX60

È la prima volta nei 63 anni di storia del premio che tutti i modelli finalisti sono elettrici. Ricordiamo che la giuria è composta da 65 giornalisti provenienti da 25 Paesi europei.

I prossimi passi

Il 25 e 26 novembre, tutti i membri della giuria si riuniranno presso il circuito di Balocco (Italia) per testare a fondo le 7 auto finaliste e stabilire i criteri per la selezione del'auto che si aggiudicherà il titolo di Car of the Year 2027. Fino al 31 dicembre, i membri della giuria potranno poi esprimere il proprio voto, assegnando 25 punti alle auto finaliste.

Nel 2026 ha vinto la Mercedes CLA

Ricordiamo che a trionfare nel 2026 è stata la Mercedes CLA che sappiamo essere offerta sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Chi si aggiudicherà il premio della nuova edizione? Lo scopriremo tra alcuni mesi. Curiosità, nell'elenco non è presente alcun costruttore cinese.

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