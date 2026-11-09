Guida autonoma

Cadillac porta in Europa Super Cruise, la guida a mani libere arriva su Lyriq, Optiq e Vistiq

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24 minuti fa - Su 180.000 km di strade in 16 Paesi, incluso per tre anni.

Il sistema di GM funziona da 0 a 130 km/h su autostrade e superstrade. Il guidatore resta sempre responsabile.
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Il Super Cruise arriva anche in Europa. Cadillac attiverà da metà dicembre il sistema di guida assistita a mani libere di General Motors sulle sue auto elettriche vendute nel Vecchio continente. A essere coinvolte saranno quindi Optiq (dal model year 2025) e Lyriq e Vistiq (dal model year 2026). Il sistema potrà essere usato su oltre 180.000 km di strade compatibili in 16 Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Svizzera. Negli Stati Uniti, dove è nato, Super Cruise ha già percorso più di 1,5 miliardi di chilometri.

Mani libere, ma occhi sulla strada

Cadillac Super Cruise, come funziona il sistema di guida a mani libere

Super Cruise lavora su autostrade e strade a carreggiate separate da 0 a 130 km/h, anche nel traffico a singhiozzo. Mantiene la vettura nella corsia e la distanza da chi precede, gestendo sterzo, acceleratore e freni. Per farlo combina i dati provenienti dalle mappe ad alta precisione realizzate con il LiDAR, telecamere, radar, GPS e cruise control adattivo. Il cambio di corsia lo avvia il guidatore con la freccia, poi il sistema completa la manovra se la corsia è libera. Le strade compatibili compaiono su Google Maps, che in fase di pianificazione mostra anche quanta parte del viaggio si può percorrere a mani libere. Resta però un sistema di Livello 2. Il guidatore può togliere le mani dal volante, ma deve tenere gli occhi sulla strada ed essere pronto a riprendere il controllo, e un sistema di monitoraggio verifica che resti attento. Una barra luminosa verde sul volante segnala quando Super Cruise è attivo.

Super Cruise è incluso per tre anni dalla prima immatricolazione. Chi ha già un’auto compatibile riceverà un aggiornamento, e i tre anni partiranno dalla sua installazione. Dopo servirà un abbonamento, sia a Super Cruise sia ai servizi connessi. GM ha svolto test e modifiche software specifiche per le strade e le norme europee. «Siamo entusiasti di portare questa esperienza a mani libere ai clienti in Europa e di offrire una tecnologia testata e adattata alle strade e ai requisiti europei», ha dichiarato Maximilian Wittich, managing director per i servizi digitali e le esperienze.

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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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