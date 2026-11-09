Cadillac porta in Europa Super Cruise, la guida a mani libere arriva su Lyriq, Optiq e Vistiq

Il Super Cruise arriva anche in Europa. Cadillac attiverà da metà dicembre il sistema di guida assistita a mani libere di General Motors sulle sue auto elettriche vendute nel Vecchio continente. A essere coinvolte saranno quindi Optiq (dal model year 2025) e Lyriq e Vistiq (dal model year 2026). Il sistema potrà essere usato su oltre 180.000 km di strade compatibili in 16 Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Svizzera. Negli Stati Uniti, dove è nato, Super Cruise ha già percorso più di 1,5 miliardi di chilometri.

Mani libere, ma occhi sulla strada

Cadillac Super Cruise, come funziona il sistema di guida a mani libere

Super Cruise lavora su autostrade e strade a carreggiate separate da 0 a 130 km/h, anche nel traffico a singhiozzo. Mantiene la vettura nella corsia e la distanza da chi precede, gestendo sterzo, acceleratore e freni. Per farlo combina i dati provenienti dalle mappe ad alta precisione realizzate con il LiDAR, telecamere, radar, GPS e cruise control adattivo. Il cambio di corsia lo avvia il guidatore con la freccia, poi il sistema completa la manovra se la corsia è libera. Le strade compatibili compaiono su Google Maps, che in fase di pianificazione mostra anche quanta parte del viaggio si può percorrere a mani libere. Resta però un sistema di Livello 2. Il guidatore può togliere le mani dal volante, ma deve tenere gli occhi sulla strada ed essere pronto a riprendere il controllo, e un sistema di monitoraggio verifica che resti attento. Una barra luminosa verde sul volante segnala quando Super Cruise è attivo.

Super Cruise è incluso per tre anni dalla prima immatricolazione. Chi ha già un’auto compatibile riceverà un aggiornamento, e i tre anni partiranno dalla sua installazione. Dopo servirà un abbonamento, sia a Super Cruise sia ai servizi connessi. GM ha svolto test e modifiche software specifiche per le strade e le norme europee. «Siamo entusiasti di portare questa esperienza a mani libere ai clienti in Europa e di offrire una tecnologia testata e adattata alle strade e ai requisiti europei», ha dichiarato Maximilian Wittich, managing director per i servizi digitali e le esperienze.

VEDI ANCHE

Tags