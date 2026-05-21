BYD in visita a Cassino? No, l'azienda smentisce

Oggi probabilmente ne sapremo di più con la presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis. Negli ultimi giorni si discute molto sul futuro degli impianti Stellantis in Italia, questo sopratutto a causa di alcune indiscrezioni sulla possibilità che marchi cinesi fosse interessanti a un utilizzo congiunto con i marchi del Gruppo o addirittura a una loro acquisizione. Non possiamo poi non ricordare che BYD ha fatto sapere di stare guadando alle fabbriche europee e per questo di stare discutendo con Stellantis e altri costruttori del Vecchio Continente.

Il 19 maggio, alcune testate giornalistiche hanno riportato che BYD avrebbe visitato lo stabilimento di Cassino, notizia che sarebbe arrivata addirittura attraverso il sindaco di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi. Notizia che ovviamente ha fatto immediatamente pensare alla possibilità che BYD fosse interessata ad acquisire l'impianto di Cassino. In realtà, la casa automobilistica non si è recata in vista presso questa fabbrica. BYD ha infatti smentito l'indiscrezione.

Nessuna visita a Cassino

In relazione a quanto riportato su alcuni organi di stampa, BYD smentisce quanto dichiarato dal sindaco di Piedimonte Sangermano su indiscrezioni sindacali in relazione a una visita dell'azienda presso lo stabilimento di Cassino nella giornata di ieri (18 maggio). Non vi è stata alcuna visita.

Insomma, nulla di vero, BYD non ha visitato la fabbrica di Stellantis. La notizia, prima di essere smentita, aveva generato molte reazioni a livello locale. Le passate dichiarazioni di BYD su di un interesse per le fabbriche europee aveva portato facilmente a credere che fosse tutto vero. Non possiamo poi non ricordare che la fabbrica di Cassino oggi lavora a un regime particolarmente ridotto, con volumi molto bassi. Qui, sono costruite Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e la Maserati Grecale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026