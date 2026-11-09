Bentley Continental GT e Flying Spur: l'aggiornamento dell'infotainment non è OTA

È il paradosso di molte auto di lusso costruite qualche anno fa: meccanica impeccabile, fascino immutato, ma tecnologia di bordo inevitabilmente datata. In casa Bentley lo sanno bene. Le Continental GT, GT Convertible e Flying Spur di seconda generazione (quelle prodotte indicativamente tra il 2012 e il 2019) si guidano ancora come opere d'arte su ruote. Il problema, semmai, è fare i conti con un sistema multimediale rimasto ai tempi dei primi smartphone.

Crewe ha deciso di porre rimedio al problema con una soluzione retrofit ufficiale. Attenzione: per aggiornare l'infotainment non basta un semplice clic da remoto (niente Over-The-Air, insomma), ma bisogna fare una visita in concessionaria. Ma il gioco vale la candela, perché qui non si tratta solo di scaricare una patch software, ma di sostituire un intero blocco hardware al centro della plancia.

Upgrade dell'infotainment per Bentley Continental GT, GT Convertible e Flying Spur

Un display da 9,7 pollici e niente più tasti fisici per il clima

La novità visiva più importante è l'ingresso in plancia di uno schermo touch da 9,7 pollici in risoluzione 2K. Un bel salto in avanti in termini di definizione e leggibilità, sviluppato a quattro mani con il centro stile Bentley per non rovinare l'equilibrio e l'eleganza dell'abitacolo originale. La grafica e le icone si rifanno direttamente al linguaggio visivo delle Bentley più recenti.

L'operazione di pulizia estetica porta però con sé anche a una scelta precisa, che può risultare impopolare: i comandi fisici originali del climatizzatore lasciano il posto a controlli integrati sul touch screen. Una soluzione che libera spazio per la diagonale dello schermo regalando un look nettamente più pulito alla console centrale, ma senza più quella facilità d'uso ''alla cieca'' che solo comandi fisici dedicati sanno offrire.

Upgrade dell'infotainment per Bentley Continental GT, GT Convertible e Flying Spur

Apple CarPlay, Android Auto e navi 3D: il ponte tra due epoche

A livello di funzionalità quotidiane, però, la differenza si sente tutta nell'integrazione con lo smartphone. L'upgrade porta a bordo Apple CarPlay e Android Auto, utilizzabili sia in modalità wireless via Bluetooth sia attraverso il collegamento via cavo USB-A nel tunnel centrale (che fa anche da ricarica per il telefonino). Non mancano le chiamate in vivavoce con comandi vocali semplificati e la ricezione radio aggiornata allo standard DAB+ (perle auto che già disponevano di radio DAB)), oltre alla ricezione FM e AM.

Anche il navigatore integrato cambia passo: ora le mappe offrono visualizzazione in 2D e 3D, indicazione dei limiti di velocità e dei punti di interesse, oltre alla possibilità di essere aggiornate anche in futuro. È proprio questo il senso dell'operazione: allungare la vita utile di auto nate per durare decenni, garantendo che l'esperienza a bordo non soffra l'anzianità dell'elettronica.

Per effettuare l'intervento è necessario rivolgersi alla rete dei concessionari e dei riparatori autorizzati Bentley. Un passaggio in officina obbligato, certo, ma che ridà a queste gran turismo la modernità tecnologica che meritano.

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