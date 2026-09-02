Auto più vendute in Italia ad agosto 2026: tutte le classifiche

Agosto 2026 è stato ancora una volta un mese positivo per il mercato auto italiano. C'è stata infatti una crescita del 3,2% con 69.411 immatricolazioni. Analizzando più da vicino le alimentazioni, scopriamo che sono state immatricolate nel mese 14.146 auto a benzina pari a un calo in termini di volume del 14,9%. La quota di mercato non è andata oltre il 20,1%. Continua il calo del diesel che non è andato oltre le 4.044 registrazioni. Flessione del 28% e market share del 5,8%.

In calo anche il GPL con 6.213 auto nel mese: -7,5% e quota di mercato pari all'8,8%. Sempre molto bene le ibride che con 32.969 registrazioni crescono del 7,5%. Il market share nel mese arriva così al 46,9%. Crescono bene anche le Plug-in con 8.446 immatricolazioni. Parliamo di un aumento del 74,3% e di un market share del 12%. Finita la spinta degli incentivi, le elettriche ottengono ad agosto 2026 4.486 immatricolazioni. Un dato comunque in crescita del 35,7%. Quota di mercato pari al 6,4%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia ad agosto 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute agosto 2026

Citroen C3: 1.258

Volkswagen T-Cross:1.003

Fiat Grande Panda: 999

Peugeot 208: 776

Opel Corsa: 749

Volkswagen Polo: 676

Kia Picanto: 617

Skoda Fabia: 577

MG3: 511

MG ZS: 510

Auto diesel, le più vendute agosto 2026

Mercedes GLA: 385

Audi Q3: 360

Volkswagen Tiguan: 297

BMW Serie 1: 286

BMW X1: 234

Audi A3: 216

Skoda Octavia: 206

Volkswagen Golf: 177

Fiat Qubo L: 134

Peugeot 308: 106

Fiat Pandina (2024)

Auto ibride, le più vendute agosto 2026

Fiat Panda: 4.683

Jeep Avenger: 1.313

Toyota Yaris Cross:1.210

Volkswagen T-Roc: 1.189

Toyota Aygo X: 1.182

Kia Sportage: 951

Ford Puma: 944

Toyota Yaris: 929

Omoda 5: 856

MG ZS: 806

Auto GPL, le più vendute agosto 2026

Dacia Sandero: 2.053

Dacia Duster: 883

Renault Clio: 818

Renault Captur: 575

DR5: 445

Kia Sportage: 246

Kia Picanto: 141

Dacia Jogger: 118

Kia Stonic: 99

Renault Symbioz: 97

Auto Plug-in, le più vendute agosto 2026

BYD Seal U: 1.477

BYD Atto 2: 437

Leapmotor B10: 423

Volkswagen Tiguan: 405

Omoda 9: 317

Omoda 7: 294

Audi Q3: 292

Jaecoo 7: 290

BMW X1: 284

Cupra Terramar: 279

BYD Dolphin Surf

Auto elettriche, le più vendute agosto 2026

BYD Dolphin Surf: 220

Fiat 500: 197

BMW iX3: 190

Leapmotor T03: 187

Tesla Model Y: 176

BMW iX1: 171

Volkswagen ID.3: 112

Cupra Raval: 108

Toyota C-HR: 100

Tesla Model 3: 91

Le auto più vendute in Italia agosto 2026

Ecco la Top 10 assoluta del mese.

Fiat Panda: 4.685

Dacia Sandero: 2.158

Citroen C3: 1.702

Jeep Avenger: 1.566

Fiat Grande Panda: 1.561

Renault Clio: 1.546

BYD Seal U: 1.490

MG ZS: 1.316

Peugeot 208: 1.297

KIA Sportage: 1.276

VEDI ANCHE