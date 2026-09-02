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Auto più vendute in Italia ad agosto 2026: tutte le classifiche

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3 ore fa - Mercato auto, le più vendute di agosto 2026: Panda davanti a tutte

Quali sono state le auto più vendute in Italia ad agosto 2026?
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Agosto 2026 è stato ancora una volta un mese positivo per il mercato auto italiano. C'è stata infatti una crescita del 3,2% con 69.411 immatricolazioni. Analizzando più da vicino le alimentazioni, scopriamo che sono state immatricolate nel mese 14.146 auto a benzina pari a un calo in termini di volume del 14,9%. La quota di mercato non è andata oltre il 20,1%. Continua il calo del diesel che non è andato oltre le 4.044 registrazioni. Flessione del 28% e market share del 5,8%.

In calo anche il GPL con 6.213 auto nel mese: -7,5% e quota di mercato pari all'8,8%. Sempre molto bene le ibride che con 32.969 registrazioni crescono del 7,5%. Il market share nel mese arriva così al 46,9%. Crescono bene anche le Plug-in con 8.446 immatricolazioni. Parliamo di un aumento del 74,3% e di un market share del 12%. Finita la spinta degli incentivi, le elettriche ottengono ad agosto 2026 4.486 immatricolazioni. Un dato comunque in crescita del 35,7%. Quota di mercato pari al 6,4%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia ad agosto 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute agosto 2026

  • Citroen C3: 1.258
  • Volkswagen T-Cross:1.003
  • Fiat Grande Panda: 999
  • Peugeot 208:  776
  • Opel Corsa:  749
  • Volkswagen Polo: 676
  • Kia Picanto: 617
  • Skoda Fabia: 577
  • MG3:  511
  • MG ZS:  510

Auto diesel, le più vendute agosto 2026

  • Mercedes GLA: 385
  • Audi Q3: 360
  • Volkswagen Tiguan: 297
  • BMW Serie 1: 286
  • BMW X1:  234
  • Audi A3:  216
  • Skoda Octavia:  206
  • Volkswagen Golf:  177
  • Fiat Qubo L:  134
  • Peugeot 308: 106

Fiat Pandina (2024)

Auto ibride, le più vendute agosto 2026

  • Fiat Panda: 4.683
  • Jeep Avenger: 1.313
  • Toyota Yaris Cross:1.210
  • Volkswagen T-Roc: 1.189
  • Toyota Aygo X: 1.182
  • Kia Sportage: 951
  • Ford Puma: 944
  • Toyota Yaris: 929
  • Omoda 5: 856
  • MG ZS: 806

Auto GPL, le più vendute agosto 2026

  • Dacia Sandero: 2.053
  • Dacia Duster:  883
  • Renault Clio:  818
  • Renault Captur:  575
  • DR5: 445
  • Kia Sportage: 246
  • Kia Picanto: 141
  • Dacia Jogger: 118
  • Kia Stonic:  99
  • Renault Symbioz: 97

Auto Plug-in, le più vendute agosto 2026

  • BYD Seal U: 1.477
  • BYD Atto 2: 437
  • Leapmotor B10: 423
  • Volkswagen Tiguan: 405
  • Omoda 9: 317
  • Omoda 7: 294
  • Audi Q3: 292
  • Jaecoo 7:  290
  • BMW X1: 284
  • Cupra Terramar: 279

BYD Dolphin Surf

Auto elettriche, le più vendute agosto 2026

  • BYD Dolphin Surf: 220
  • Fiat 500: 197
  • BMW iX3: 190
  • Leapmotor T03: 187
  • Tesla Model Y: 176
  • BMW iX1: 171
  • Volkswagen ID.3: 112
  • Cupra Raval: 108
  • Toyota C-HR: 100
  • Tesla Model 3:  91

Le auto più vendute in Italia agosto 2026

Ecco la Top 10 assoluta del mese.

  • Fiat Panda: 4.685
  • Dacia Sandero: 2.158
  • Citroen C3: 1.702
  • Jeep Avenger: 1.566
  • Fiat Grande Panda: 1.561
  • Renault Clio: 1.546
  • BYD Seal U: 1.490
  • MG ZS: 1.316
  • Peugeot 208: 1.297
  • KIA Sportage: 1.276
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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