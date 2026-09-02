Auto più vendute in Italia ad agosto 2026: tutte le classifiche

Agosto 2026 è stato ancora una volta un mese positivo per il mercato auto italiano. C'è stata infatti una crescita del 3,2% con 69.411 immatricolazioni. Analizzando più da vicino le alimentazioni, scopriamo che sono state immatricolate nel mese 14.146 auto a benzina pari a un calo in termini di volume del 14,9%. La quota di mercato non è andata oltre il 20,1%. Continua il calo del diesel che non è andato oltre le 4.044 registrazioni. Flessione del 28% e market share del 5,8%.
In calo anche il GPL con 6.213 auto nel mese: -7,5% e quota di mercato pari all'8,8%. Sempre molto bene le ibride che con 32.969 registrazioni crescono del 7,5%. Il market share nel mese arriva così al 46,9%. Crescono bene anche le Plug-in con 8.446 immatricolazioni. Parliamo di un aumento del 74,3% e di un market share del 12%. Finita la spinta degli incentivi, le elettriche ottengono ad agosto 2026 4.486 immatricolazioni. Un dato comunque in crescita del 35,7%. Quota di mercato pari al 6,4%.
Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia ad agosto 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.
Auto a benzina, le più vedute agosto 2026
- Citroen C3: 1.258
- Volkswagen T-Cross:1.003
- Fiat Grande Panda: 999
- Peugeot 208: 776
- Opel Corsa: 749
- Volkswagen Polo: 676
- Kia Picanto: 617
- Skoda Fabia: 577
- MG3: 511
- MG ZS: 510
Auto diesel, le più vendute agosto 2026
- Mercedes GLA: 385
- Audi Q3: 360
- Volkswagen Tiguan: 297
- BMW Serie 1: 286
- BMW X1: 234
- Audi A3: 216
- Skoda Octavia: 206
- Volkswagen Golf: 177
- Fiat Qubo L: 134
- Peugeot 308: 106
Auto ibride, le più vendute agosto 2026
- Fiat Panda: 4.683
- Jeep Avenger: 1.313
- Toyota Yaris Cross:1.210
- Volkswagen T-Roc: 1.189
- Toyota Aygo X: 1.182
- Kia Sportage: 951
- Ford Puma: 944
- Toyota Yaris: 929
- Omoda 5: 856
- MG ZS: 806
Auto GPL, le più vendute agosto 2026
- Dacia Sandero: 2.053
- Dacia Duster: 883
- Renault Clio: 818
- Renault Captur: 575
- DR5: 445
- Kia Sportage: 246
- Kia Picanto: 141
- Dacia Jogger: 118
- Kia Stonic: 99
- Renault Symbioz: 97
Auto Plug-in, le più vendute agosto 2026
- BYD Seal U: 1.477
- BYD Atto 2: 437
- Leapmotor B10: 423
- Volkswagen Tiguan: 405
- Omoda 9: 317
- Omoda 7: 294
- Audi Q3: 292
- Jaecoo 7: 290
- BMW X1: 284
- Cupra Terramar: 279
Auto elettriche, le più vendute agosto 2026
- BYD Dolphin Surf: 220
- Fiat 500: 197
- BMW iX3: 190
- Leapmotor T03: 187
- Tesla Model Y: 176
- BMW iX1: 171
- Volkswagen ID.3: 112
- Cupra Raval: 108
- Toyota C-HR: 100
- Tesla Model 3: 91
Le auto più vendute in Italia agosto 2026
Ecco la Top 10 assoluta del mese.
- Fiat Panda: 4.685
- Dacia Sandero: 2.158
- Citroen C3: 1.702
- Jeep Avenger: 1.566
- Fiat Grande Panda: 1.561
- Renault Clio: 1.546
- BYD Seal U: 1.490
- MG ZS: 1.316
- Peugeot 208: 1.297
- KIA Sportage: 1.276
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).