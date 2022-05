Baby Benz "next gen": la futura Classe A parla il linguaggio degli elettroni

Riorganizzazione della gamma ed elettrificazione sono la parola d'ordine in Mercedes, che per la Classe A di prossima generazione sottolinea un futuro "Luxury"

UNA BABY BENZ 100% ELETTRICA Mercedes è a buon punto con i collaudi della futura Classe A come vi abbiamo mostrato nei mesi scorsi, tuttavia; la casa tedesca sta già lavorando alla prossima generazione completamente elettrica della sua entry level, che sarà destinata a diventare il modello più piccolo della gamma EQ. Mercedes ha recentemente annunciato che sfoltirà la gamma dei suoi modelli compatti da sette a quattro, ribattezzandola “Entry Luxury”. Secondo le informazioni, la versione due volumi dovrebbe proseguire anche in futuro, assumendo il ruolo di alternativa a ruote basse della EQA.

Mercedes Classe A: nel 2025 sarà solo elettrica, ma tra poco arriva il restylingNUOVA PIATTAFORMA COSTRUTTIVA La nuova generazione di modelli compatti Mercedes viaggerà sull’inedita architettura MMA che porterà significativi progressi in termini di tecnologia e prestazioni. Infatti, pur essendo compatibile con i motori a combustione, sarà innanzitutto un’architettura “elettrica”, come sottolineato dal CEO di Mercedes Ola Källenius. Pertanto, l’intero pacchetto tecnologico sarà migliorato rispetto agli attuali SUV a zero emissioni EQA ed EQB, che utilizzano una versione elettrificata della piattaforma MFA2 incentrata su motorizzazioni convenzionali. Come riportato dalla stampa britannica, l'ingombro della futura compatta 100% elettrica sarà ridotto rispetto ai modelli più grandi basati sulla MMA, il che significa che l’auto sarà alimentata da una batteria di dimensioni inferiori. Tuttavia, una densità di potenza notevolmente aumentata, in combinazione con un'aerodinamica evoluta e componentistica più leggera, garantirà un ottimo compromesso fra prestazioni e autonomia alla baby Benz EV.

Mercedes Classe A: la variante 100% elettrica sarà ancora due volumi con 5 porte come oggi TECNOLOGIA PRELEVATA DAL CONCEPT La casa automobilistica ha confermato che gran parte della tecnologia a bordo del concept Vision EQXX troverà applicazione sui modelli di produzione e la futura Classe A elettrica è una delle principali candidate insieme alla prossima variante EV della Classe C. In termini di design, la Classe A a batterie erediterà molto probabilmente un corpo vettura ribassato, reso possibile dal pacco batteria molto sottile montato a filo pavimento, senza sacrificare lo spazio dell'abitacolo. La BEV sarà quasi certamente offerta solo con carrozzeria hatchback a cinque porte, poiché sembra che la versione berlina a quattro porte e la CLA si fonderanno in un unico modello, ma su questa notizia non ci sono ancora conferme. Insomma, il messaggio è che la Casa della Stella si è impegnata a rendere le sue auto compatte più lussuose e ricche di tecnologia.

Mercedes Classe A: il concept Vision EQXX dal quale arriverà molta della tecnologia SISTEMA INFOTAINMENT SUPER EVOLUTO In questo contesto, la Classe A erediterà il nuovo sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS) dotato di schermi più grandi e più funzioni di connettività. Ci aspettiamo anche più materiali premium all'interno dell'abitacolo e una serie di sofisticati ADAS in grado di offrire un'autonomia di guida fino al livello 3. Al momento, le case automobilistiche premium come Audi e BMW non offrono berline compatte elettriche e la scelta è circoscritta a modelli più “popolari” come la VW ID.3, la Cupra Born e le gemelle del Gruppo Stellantis Peugeot e-308 e Opel Astra-e. Un'altra futura rivale sarà la Lancia Delta EV che è stata confermata per il 2028. La variante 100% elettrica della Classe A dovrebbe arrivare entro il 2025, quando Mercedes offrirà un modello a zero emissioni in ogni segmento. Infine, sappiamo che il costruttore tedesco ha deciso di togliere la Classe A dai listini americani e canadesi, ma dal momento che la futura Classe A elettrica punterà a un mercato più lussuoso ed esclusivo, non è da escludere un possibile ritorno al di là dell’Oceano.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/05/2022