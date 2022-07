Porsche 911 d'epoca? Oppure, d'epoca solo gli interni

Lo sguardo al futuro, senza perdere di vista il proprio preziosissimo passato. Porsche sta attualmente testando la 911 del 2023, modello che verrà probabilmente presentato entro la fine del 2022 al Los Angeles Auto Show. Nel frattempo, tutti ricordiamo come tra le più recenti interpretazioni della NoveUnoUno figuri 911 Sport Classic, edizione limitata la quale - proprio come la Carrera GTS Cabriolet America Edition di ancor più recente introduzione - si distingue per i tocchi fatati di Porsche Exclusive Manufaktur, vedi gli interni in tessuto Pepita a tema retrò. Ora, quella stessa audace opzione per gli interni viene resa disponibile su tutta la gamma 911.

ANTICHI SAPORI Il pacchetto per gli interni in pelle vintage si chiama Heritage Design e - secondo il configuratore - può equipaggiare la maggior parte degli allestimenti, dalla Carrera base a 911 Turbo. Restano fuori giusto GT3 e GT3 Touring, in quanto sprovviste di sedili sportivi Plus a quattro vie o sedili sportivi adattivi Plus a 18 vie. Si può scegliere tra quattro colori: le opzioni Cognac e Classic Black includono inserti Pepita Houndstooth dallo squisito sapore anni Sessanta, mentre Atacama Beige e Pure Black si abbinano agli interni in velluto a coste offerti per la prima volta su Targa 4S Heritage Edition. Che fascino.

VEDI ANCHE

IL PREZZO DELL'ELEGANZA Oltre al tessuto dei sedili, il pacchetto Heritage Design include anche pannello porta in pelle con inserti in velluto a coste o pied de poule e i tappetini Heritage Design. Tutto ciò per una spesa di 14.640 euro in più rispetto alla configurazione standard. Non sono pochi, ma per un'auto che parte da prezzi a sei cifre, noi pensiamo che valga la pena almeno farci un pensierino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/07/2022