Autore:

Andrea Brambilla

IN VIDEO A GOODWOOD Presentata a Goodwood la Mini John Cooper Works GP 2020 - Mini JCW GP 2020, per gli amici - la più potente Mini di sempre. Arrivata in una veste di pre-produzione, quindi non definitiva, ha fatto vedere le sue imprescindibili doti dinamiche sulla pista inglese.

CAVALLI E SCHEDA TECNICA Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST e Renault Clio RS sono ormai tagliate fuori dai giochi dati i 100 cavalli in più della JCW rispetto alle rivali. Il quattro cilindri turbo da 2.0 litri sviluppa la ragguardevole potenza di 300 CV, che su una Mini sono decisamente tanti e le rivali della nuova Mini GP appartengono a una classe superiore. Parliamo di Golf R, Mercedes-AMG A35 e BMW M135i, che dall'anno prossimo la JCW affronterà forte di dimensioni più compatte, peso più contenuto e il tipico go-kart feeling alla guida.

SERIE LIMITATA Saranno solo 3.000 le Mini JCW GP prodotte in tutto, quindi per coloro che vogliono assicurarsene una consiglio di presentarsi al prossimo Salone dell'Auto di Francoforte, dove sarà svelata la versione definitiva e comunicato il prezzo d’acquisto. Intanto godiamocela in azione a Goodwood!