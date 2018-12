Autore:

Marco Congiu

CHE GRINTA No, la Renault Clio RS 18 non ha ricevuto un upgrade di potenza, né tantomeno il motore della sorella maggiore Megane R.S 2018. Il pacchetto RS Performance va ad incattivire ulteriormente la segmento B della Regié, donandole un look quasi pronto corsa grazie a tanti particolari in fibra di carbonio.

CORSAIOLA Nello specifico, il pacchetto RS performance arricchisce la Renault Clio R.S. Con un set di cerchi Turini di colore rosso o nero troviamo sedili in fibra di carbonio e barre antitorsione, oltre a freni ad elevate prestazioni ed uno speciale setup per le sospensioni. Un pacchetto simile – addirittura più evoluto – potrebbe vedere la luce sulla nuova generazione di Clio che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, ovviamente nella versione R.S.

PER IL FUTURO Il lancio di questi accessori dedicati per la piccola bomba di Renault anticipa la scelta strategica del costruttore di dotare anche la sorella maggiore, la Megane R.S. Di accessori simili nel prossimo futuro. E se un pacchetto simile dovesse arrivare anche sull'Alpine A110, i sorrisi sui volti degli appassionati non farebbero altro che sprecarsi.