Autore:

Marco Rocca

AGGIORNAMENTI IN VISTA La gamma Renault è in fase di aggiornamento. Lo abbiamo visto di recente con la nuova Clio Moschino, ora tocca anche alla Twingo che, sul finire di questo 2018, sforna due importanti novità: gli allestimenti Duel e Duel2 (al posto di Life e Zen), che vanno ad affiancare la serie speciale La Parisienne e l'arrivo del nuovo motore GPL che promette di essere l'alleato perfetto per abbattere costi e consumi.

QUI MOTORE Subito il prezzo: la nuova Twingo Gpl attacca a 13.150 euro, cioè 1.000 euro in più rispetto alla variante benzina. Sotto il cofano batte un 3 cilindri da appena 898 cc ma dotato di un piccolo turbo a dar man forte alla spinta. Così il moderno TCe 90 sfodera 90 cv (come suggerisce la sigla) e 135 Nm di coppia a 2.500 giri.

AUTONOMIA RECORD L'accoppiata, però, è solo ed esclusivamente con il cambio manuale a cinque marce. Davvero interessante l'autonomia complessiva, punto forte del motore a doppia alimentazione. Dato alla mano si possono percorre oltre 1.000 km, 420 dei quali solo a Gpl. Del resto i serbatoi, come noto, sono due, da 35 litri per la verde, da 31 per il gas. Tutto l'impianto, come ormai tradizione del costruttore francese, è firmato Landi Renzo e montato direttamente in fabbrica a tutto vantaggio della garanzia. E per la cronaca arriva anche l'omologazione Euro 6 d-temp.

COME LA RICONOSCO All'esterno la piccola Twingo a Gpl è esattamente identica alle sorelle, con la sua linea da Buondì Motta che fa simpatia e piace tanto al gentil sesso (a voler dare un numero, quasi il 70% degli acquirenti Twingo mette il Rimmel). Appena 3,60 metri di lunghezza e un raggio di sterzata da primato (4,3 metri) sono i suoi punti di forza permettendole acrobazie nel traffico da un'automobilina dell'autoscontro. In tutto senza rinunciare alla comodità di 5 porte e 4 posti comodi che le regalano un'abitabilità niente male: 13,6 cm di spazio alle ginocchia in seconda fila, 2,3 metri di lunghezza di carico e 55 litri di vani portaoggetti.

NUOVI ALLESTIMENTI A cambiare è la dotazione di serie che, sui nuovi allestimenti Duel e Duel2, si fa particolarmente invitante. Il primo step offre di serie luci diurne a Led, maniglie esterne e specchietti in tinta carrozzeria, Interni Color White, cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota e badge DUEL e l'impianto audio R&Go con supporto per smartphone. La Duel2, più ricca, aggiunge l'infotainment R-Link Evolution con retrocamera, la radio DAB, la compatibilità con Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, il volante in pelle, la finitura nera degli specchietti, dei copriruota e gli interni Grey con dettagli Black, mica male!