Nuova baby Mercedes in arrivo. È nuova CLA o è... Classe A Coupé?

Se l'intento fosse stato quello di movimentare la routine prevacanziera, beh, obiettivo raggiunto. Perché il teaser di quello che Mercedes individua come il prodotto del ''futuro segmento entry level della Stella'' non passa di certo inosservato. Il punto è che gli indizi si fermano qui. C'è la solita foto di profilo, c'è una descrizione ancora un po' troppo generica, per consentirci di procedere a colpo sicuro. Non ci resta che aspettare l'IAA Mobility 2023 a Monaco di Baviera (5-10 settembre), sede della world premiere. Nel mentre, proponiamo un paio di interpretazioni.

Nuova baby Mercedes, appuntamento a settembre all'IAA Mobility 2022

PAROLIAMO La prima, è che la sinuosa fiancata del modello in foto appartenga al prototipo di nuova Mercedes Classe A Sedan, modello sul mercato dal 2018, recente rinfrescato nel design e nelle motorizzazioni, ma dalla parabola di vita ormai in discesa (e dal ricambio generazionale incerto). La seconda, a nostro avviso dalle maggiori chance di rispecchiare il vero, è che si tratti della concept di Mercedes CLA nuova generazione, che a sua volta si avvicina all'età del pensionamento (anno di nascita: 2019). Ah, ovviamente, per la prima volta esisterebbe anche in formato full electric. Terza e ultima ipotesi, più fantasiosa della precedenti, ma anche la più affascinante: è un'inedita Classe A Coupé, cioè Classe A con tanto di codino, ma con due sole portiere anziché quattro, a differenza di Classe A Sedan e CLA. Per la verità, dal teaser sembra di intravedere la sagoma della porta posteriore, quindi le probabilità sono ridotte.

Il teaser si riferisce a una coupé a 4 porte. Come CLA...

NO LUSSO, NO PARTY Non proseguiamo perché è grande, in questo caso, il rischio di incartarsi. Sappiamo solo che il destino di Mercedes Classe A in formato 5 porte e Classe B è piuttosto incerto. Chi sostiene che entrambi i modelli siano al capolinea (stop a produzione dal 2025?) e chi, come Mercedes stessa, non conferma né smentisce la notizia, assicurando che i piani futuri, per quanto orientati sull'alto di gamma, non escludono modelli di piccola taglia. Chiaramenti, più elettrificati e super digitalizzati. Resta da capire in quali forme e sotto quali nomi. All'IAA di Monaco riceveremo le risposte che cerchiamo. Dovendoci proprio sbilanciare: è nuova CLA.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/07/2023