Mercedes Classe B, facelift anche per Classe A "monovolume"

La capofamiglia prende l'iniziativa, gli altri membri della squadra seguono l'esempio. Come anche Classe A di ultima generazione, sia in formato hatchback sia in carrozzeria Sedan, anche Mercedes Classe B sta per sottoporsi a un giro di aggiornamenti, come dimostra un prototipo avvistato in questi giorni vicino alla sede Mercedes di Stoccarda. L'attuale modello risale al 2019: se la Stella non correggerà le proprie abitudini, il restyling di metà ciclo vita verrà introdotto entro la fine del 2022 come Model Year 2023.

COME CAMBIA FUORI Sebbene il travestimento renda difficile distinguere con precisione gli interventi, nuova Classe B sembra riceverà modifiche ai fari, alla griglia e all'area del paraurti inferiore. Anche i gruppi ottici posteriori sembrano mostrare un design leggermente differente.

COME CAMBIA DENTRO Già equipaggiati dell'ampio display widescreen che unisce quadro strumenti digitali e schermo centrale di infotainment, oltre alle prese d'aria circolari che rafforzano il legame visivo con le Mercedes di alta gamma, gli interni di Classe B facelift non dovrebbero ricevere aggiornamenti drastici. Eventuali modifiche potrebbero semmai interessare un nuovo volante multifunzione, una nuova grafica dei display digitali, forse l'abolizione del trackpad dell'MBUX sul tunnel, il che significa che i conducenti controlleranno le funzioni di bordo tramite una combinazione di comandi vocali, comandi touch direttamente sullo schermo, infine pulsanti al volante. Possibile un upgrade anche del pacchetto di assistenti elettronici alla guida.

MOTORIZZAZIONI Infine, non ci aspettiamo grandi cambiamenti nemmeno sotto il cofano, con l'attuale gamma motori composta dai turbo benzina da 1,3 litri e 2,0 litri, il turbodiesel da 2,0 litri e l'ibrida plug-in sembre basata sul ''milletre'' benzina, che dovrebbe essere confermata in blocco.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2022