ROADMAP Il trasloco avanza a passo svelto, il trasloco dai motori termici ai motori elettrici, dai SUV tradizionali ai SUV che anziché un serbatoio di benzina o di gasolio si equipaggiano di batterie ad alta capacità. La terza generazione di Audi Q5 esisterà pure in formato full electric, Audi Q5 e-tron il nome commerciale. Il conto alla rovescia? Un anno e mezzo o giù di lì, il debutto è a calendario nel 2022. La conferma giunge proprio dal Gruppo Volkswagen: un'infografica interna pubblicata dal magazine rumeno Automarket.ro mostra la tabella di marcia del proprio programma di elettrificazione della gamma a breve medio termine.

GEMELLE DIVERSE Il lancio di Audi Q5 e-tron (in copertina è nuova Audi Q5 Sportback) coinciderà con l'esordio di Porsche Macan elettrica, un prodotto del quale già circolavano da mesi voci affidabili. Di Q5 elettrica (la cui versione termica è di Macan parente stretta), invece, ne sentiamo per la prima volta in assoluto. Quali dunque le caratteristiche?

Q4 E-TRON DOCET Ancora non si conoscono le specifiche, tuttavia è verosimile immaginare una Q5 e-tron basata sulla stessa piattaforma MEB - opportunamente adattata - che già impiegano sia Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback di imminente uscita (2021), sia altri crossover elettrici del Gruppo quali Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV e la futura Cupra Tavascan. Pertanto è probabile una serie di diverse configurazioni di motori elettrici, opzioni di batteria e di trasmissione della coppia. Se la versione più performente di Q4 e-tron raggiunge i 306 cv, allora Q5 e-tron dovrebbe avvicinarsi a quota 400 cv. Se inoltre gli accumulatori al litio del fratello minore misurano 82 kWh, allora l'elettro-Q5 alzerà la posta fino alla soglia dei 100 kWh. Fascia di prezzo? Se il patriarca Audi e-tron quattro parte da 73.200 euro, la porta d'ingresso ad Q5 e-tron sarà attorno ai 65.000-68.000 euro. Cifre da prendere con cautela, in attesa di nuove rivelazioni.