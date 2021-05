RIECCOLA! Non è la prima volta che incrociamo un prototipo di test della nuova Mercedes-AMG C63 in versione station wagon: l’ultima volta è stato lo scorso febbraio, quando un muletto ben più camuffato di quello che vediamo oggi è stato pizzicato a circolare sulle strade del Nord Europa.

CERCHI BICOLORE Dopo la presentazione della nuova Classe C “standard” di fine marzo, l’attesa per le versioni più pompate della nuova tedesca (anche in versione station wagon) non poteva che aumentare, e anche le immagini di oggi ci mettono del loro. Curiosamente, anche questa volta il muletto monta cerchi in lega di disegno e colore differente. Pizzicata ai cancelli di ingresso del Nurburgring, prima di lanciarsi in qualche giro di pista per saggiare le potenzialità del nuovo bombardone per famiglie (sportive), Mercedes-AMG C63 non riesce comunque a nascondere lo stile più aggressivo dei paraurti, le ampie minigonne laterali e la massiccia griglia Panamericana tipica delle auto di Affalterbach.

ADDIO V8 Come sempre, però, più che fuori dall’auto la “ciccia” vera sta tutta sotto il cofano. Trovano ahimé conferma, come si ipotizzava da tempo, le voci secondo cui il vecchio V8 biturbo sarebbe stato pensionato in favore di un più pulito 4 cilindri ibrido. L’ha detto in un’intervista il capo progetto della nuova Classe C, Christian Früh, lasciando intendere che la nuova C63 dovrebbe montare un powertrain ibrido da 550 CV (410 kW) e 800 Nm di coppia massima. Pur condividendo lo stesso propulsore, il più compassato modello C43 dovrebbe limitarsi a “soli” 416 CV di potenza (contro i 390 CV del modello appena pensionato).

QUANDO ARRIVA La Mercedes-AMG C63 dovrebbe essere annunciata ufficialmente prima della fine dell’anno, sia nella versione berlina che station wagon, così da potersi presentare nelle Concessionarie della casa tedesca per i primi mesi del 2022.