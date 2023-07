Rinasce la NSU Prinz 4: ecco il concept creato dai giovani apprendisti Audi

Rammentate la NSU Prinz 4? Economica automobile degli anni ’70 di costruzione tedesca, ce ne erano in giro un bel po’ in quegli anni, soprattutto di colore verde, ma anche arancione o beige. Chi è sulla cinquantina o poco più se la ricorderà di certo. Una macchina considerata dai giovani di allora un po’ “sfigata” - se ci passate il termine - tanto da diventare oggetto di ironia: “Tua Prinz verde!” si diceva nel milanese appena adocchiata una e toccando l’amico per passare la sfortuna da chi l’aveva vista all’altro. Ebbene, dopo questa romantica rievocazione, torniamo ai giorni nostri, poiché la piccola e tanto derisa NSU Prinz potrebbe tornare fra noi e questa volta sotto una veste ben più piacevole e attraente. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Concept NSU Prinz 4: il modello anni '70 con il pronipote elettrico del 21° secoloUN PROGETTO “GIOVANE” I tirocinanti impiegati presso il sito di produzione Audi di Neckarsulm hanno appena sollevato i veli su una versione modernizzata ed elettrificata della NSU Prinz 4 e per quanto riguarda i progetti restomod commissionati dal costruttore stesso, questo è uno dei più impressionanti. Ma facciamo nuovamente un passo indietro. Un tempo Audi era conosciuta come Auto Union e la fabbrica di Neckarsulm era di proprietà di NSU, un produttore di motociclette e automobili. Nel 1969, Volkswagen entrò in scena e decise di unire NSU con Auto Union per creare Audi. Prima di questo, NSU stava costruendo una simpatica due porte nota come Prinz 4 ed è partendo da questa base che è stato costituito tutto il progetto. L'auto celebra il 105° anniversario della fabbrica.

Concept NSU Prinz 4: l'auto con il gruppo di lavoro formato da apprendisti AudiMOTORE EV DA 240 CV Rientriamo nel 2023 con il gruppo di lavoro che ha iniziato dal motore. Mentre la Prinz 4 di una volta montava un bicilindrico posteriore da 30 CV, ora è equipaggiata con un motore elettrico da 240 CV di un'Audi e-tron. Il concept ha, poi, lo stesso pacco batterie dell’Audi Q7 TFSIe quattro ibrida, collocato dove originariamente era montato il serbatoio del carburante. I cambiamenti non si fermano qui. Alla base dell'auto c'è un pianale modificato di un'Audi A1 su cui è appoggiato un corpo ampiamente trasformato e allargato. Guardate la Prinz 4 elettrica, è un tripudio di stile ispirato al passato e reinterpretato in chiave moderna.

Concept NSU Prinz 4: un design fuori dagli schemi, ma ispirato al passatoUNO STILE FUTURISTICO ED ESCLUSIVO Gli apprendisti designer di Audi sono riusciti a mantenere le linee delle spalle e del tetto dell'auto originale, portando il resto del design nel 21° secolo. I parafanghi stampati in 3D attirano l'attenzione, così come le nuove ruote aerodinamiche ispirate ai rally con pneumatici larghi e ribassati. L'esterno è stato poi verniciato in una combinazione di grigio e nero definiti Suzuka Grey e Brilliant Black. Sebbene la Casa di Ingolstadt non abbia pubblicato alcuna foto degli interni, afferma che sono montati un roll-bar in giallo Signal Yellow e un paio di sedili avvolgenti Recaro Podium. Infine, c'è anche un unico display digitale per quadro strumenti e indicatori dei servizi.

Concept NSU Prinz 4: un momento dei lavori sul modello BEVLE PAROLE DEL MANAGER AUDI “Il progetto ha dato ai nostri apprendisti la possibilità di lavorare liberamente con tecniche e materiali diversi”, ha dichiarato il responsabile della tecnologia/logistica dei veicoli di addestramento presso Audi, Timo Engler. “Per esempio, oltre al funzionamento 100% elettrico, hanno utilizzato la stampa 3D, una seconda tecnologia del futuro. La fibra di carbonio, familiare nel motorsport, è stata utilizzata anche per il cofano anteriore”. Insomma, un concept che probabilmente resterà tale, che magari ispirerà un modello del futuro, ma che certamente libera da ogni pregiudizio – vero o falso che sia – la piccola e simpatica NSU Prinz 4 originale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/07/2023