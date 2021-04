CHE TIPO! Continua la marcia di Fiat Tipo che, lentamente, si prende fette sempre più grandi di mercato nell’agguerrito settore delle medie a due volumi. In Italia è la media più venduta, e il 40% delle vetture consegnate è nell’allestimento Cross, la versione con look da SUV presentata lo scorso dicembre. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare la versione Life di Fiat Tipo 5 porte. La media torinese amplia la propria gamma con l’allestimento Sport, già ordinabile, che si caratterizza per un look più grintoso e dinamico, e dotazioni al top per sicurezza e tecnologia a bordo.

COME CAMBIA FUORI... Diversi gli elementi che la distinguono dalle altre versioni: il badge “Sport” sotto lo specchietto retrovisore anteriore, la livrea Grigio Metropoli esclusiva per questo allestimento, i cerchi in lega diamantati da 18” e numerosi dettagli in plastica nera lucida: dall’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale, dalle calotte degli specchi retrovisori alle maniglie delle porte. Nera è anche la calandra con il lettering Fiat, già visto sulla Nuova 500 elettrica. Di serie fari Full LED davanti e dietro.

... E COME CAMBIA DENTRO L’impronta sportiva torna anche all’interno dell’abitacolo, caratterizzato dal nero di finiture e rivestimenti. Compatto il volante, dietro cui si trova il nuovo cruscotto digitale da 7” che sostituisce il quadro strumenti analogico. Debutta anche il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 già visto sulla nuova Jeep Compass, presentata proprio ieri: questo vuol dire radio DAB, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, creazione di profili utenti personalizzati. Rivisti anche i comandi del climatizzatore, con nuovi inserti cromati.

MOTORI Disponibile nelle varianti di carrozzeria a cinque porte e station wagon, Tipo City Sport può essere equipaggiata con il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV oppure con il nuovo GSE 1.0 T3 100 CV a benzina.

ANCHE PULITA A richiesta Tipo (su tutti gli allestimenti) può avere il pacchetto D-Fence by Mopar, composto da tre dispositivi: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, blocca il particolato e quasi il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

PREZZO In attesa del listino completo che aggiorneremo non appena ci verrà comunicato da Stellantis, la gamma di Fiat Tipo City Sport parte da 18.500 euro con finanziamento FCA Bank. Tra le altre possibilità di acquisto, il noleggio a lungo termine e quello “pay per use”, gestiti da Leasys.