AUTO HI-TECH Che l’automobile di domani (ma anche di oggi) sarà sempre più connessa è un dato di fatto: non solo per navigare su internet o per essere aggiornati in tempo reale sul traffico, ma anche per dialogare con le infrastrutture (vedi il progetto Geofencing di FCA, per esempio) e con le altre vetture che si incontrano lungo la strada. E perché no, anche per controllare gli elettrodomestici di casa.

COME FUNZIONA Continua la partnership tra Fiat Chrysler Automobiles e Amazon, che hanno annunciato oggi l’arrivo dell’assistente vocale Alexa sulla nuova Fiat 500 elettrica (qui trovate la nostra prova, anche in video), insieme alla skill MyFiat. In questo modo, semplicemente pronunciando la frase “Ehi Fiat”, chi si trova a bordo può chiedere ad Alexa di riprodurre brani musicali, ascoltare le notizie, verificare le condizioni meteo, controllare i dispositivi domestici, e accedere a tutte le altre skill di Alexa. Quando si è fuori dall’auto, invece, Alexa permette di controllare alcuni parametri come il livello della batteria, aprire/chiudere le portiere, inviare al veicolo le destinazioni o cercare i punti di ricarica nelle vicinanze.

LE DICHIARAZIONI “La Nuova 500 è la prima auto FCA nata ‘100% elettrica’”, ha commentato Luca Napolitano, Responsabile della regione EMEA per i marchi Fiat, Lancia e Abarth. “Oltre a essere una vera e propria icona dal 1957, la terza generazione della Fiat 500 vuole anche imporsi come benchmark per la tecnologia del prossimo decennio, abbinando uno stile unico a livello di connettività d'avanguardia”.

QUANDO ARRIVA Questa integrazione fa parte dei servizi Uconnect del sistema di FCA, ed è disponibile fin da subito per i clienti italiani. Nel corso del prossimo anno, Alexa arriverà anche sulle Fiat 500 vendute in Austria, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito.