Dopo 5 anni di onorato servizio, la Tipo si aggiorna per mantenere il suo status di auto di sostanza al giusto prezzo. Il prezzo, vi anticipo già, è cresciuto, ma le novità introdotte sono tante: oltre che al look, Fiat ne ha rivisto gli allestimenti ma soprattutto i contenuti tecnologici.

La nuova gamma di Fiat Tipo si compone da quattro modelli. City Cross è pronta all’avventura, la Station Wagon non rinuncia assolutamente allo spazio, la 4 porte è pensata principalmente per il mercato straniero, e la Hatchback – quella della nostra prova – strizza l’occhio al pubblico giovane. Stilisticamente parlando, il frontale è completamente nuovo, con una griglia ridisegnata sulla quale spicca il nuovo logo Fiat. Cambiano volto anche i fari, full LED dietro e full LED anche davanti (quest’ultimi di serie solo nell’allestimento top di gamma). E poi ci sono anche due nuovi colori: Paprika Orange o Oceano Blu come l’esemplare in prova. Nuovo anche il design per i cerchi da 17” con misure degli pneumatici 225/45: un optional da 500 euro vivamente consigliato.

La Fiat Tipo Hatchback misura 4.368 mm di lunghezza, 1.495 mm in altezza, 1.792 mm in larghezza e con un passo di 2.638 mm. Per un’auto di queste dimensioni si apprezza il bagagliaio da 440 litri, esattamente 100 in meno della station wagon che, però, è anche più lunga di 20 cm. Per tutte le versioni è uguale il passo, questo vuol dire che l’abitabilità interna è identica. Il che è un bene per la hatchback: dietro si sta bene con le gambe, ma chi supera i 180 cm può sfiorare il tetto con la testa. Il quinto passeggero non starà comodo come gli altri, più che altro per i piedi che toccano le guide dei sedili anteriori.

Dentro, però, quello che si rivoluziona è la tecnologia. Davanti a me c’è un nuovo quadro strumenti completamente digitale, mentre al centro della plancia si può avere il nuovissimo schermo touch da 10” Uconnect: un optional da 500 euro che, con il Tech Pack, è abbinato alla piastra a induzione per caricare lo smartphone. Decisamente ricco il pacchetto di ADAS: il cruise control, il lane departure warning e l’indicatore dei cartelli stradali sono gli unici aiuti alla guida presenti di serie nell’allestimento Life. Optional il Safety Pack (700 euro) che include la frenata automatica d’emergenza, il blind spot monitor e il cruise control adattivo. Dovete sborsare altri 500 euro se volete anche la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio davanti e dietro. E se volete tenere sanificato il più possibile l’abitacolo, per voi c’è il Pack D-Fence da 300 euro per la lampada a raggi UV e filtri altamente performanti.





MOTORE Il motore dell'auto in prova è un 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV a 5.000 giri/min e 190 Nm di coppia a 1.500 giri/min, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il comportamento di questo propulsore mi è piaciuto perché è piuttosto elastico e, fino alla terza marcia, riprende bene anche poco sotto i 2.000 giri/min. Onestamente, il picco di coppia massima a 1.500 giri/min non è molto avvertibile... Bisogna infatti puntare a regimi più alti per avere più spunto. E infatti, se percorrete una strada di montagna, è necessario tenere il motore almeno fino a quota 3.000 giri per evitare di far ''morire'' il tre cilindri.



CAMBIO E STERZO Il cambio manuale mi è piaciuto più per la frizione - molto intuitiva allo stacco - che per gli innesti, un po' contrastati. Le marce sono tutto sommato ben spaziate, con il motore che a 130 km/h raggiunge quota 3.000 giri/min. La sesta marcia, però, sarebbe stata molto apprezzata. A parte questa assenza, la Tipo da guidare è piacevole grazie a un assetto che mitiga il beccheggio e il rollio tra le curve, ma è anche in grado di digerire bene anche le buche più profonde. Le sospensioni non le definirei rigide, ma comunicative... perché riuscirete a percepire ogni avallamento dell'asfalto. Questo comportamento, alla lunga, potrebbe ledere il comfort di marcia, soprattutto se percorrete quitoidianamente strade molto rovinate. Abbastanza comunicativo anche lo sterzo, che non è eccessivamente morbido: nelle strade tutte curve, anche a ritmo allegro, non dovrete correggere troppo la traiettoria. Per fare manovra, invece, c'è la funziome City: un grande classico di casa Fiat.





COMFORT DI MARCIA Il comfort a bordo è buono, e mi è piaciuta particolarmente la combinazione tra la leva del cambio e il bracciolo centrale: posso cambiare marcia tenendo comodamente appoggiato il gomito. Trovare la posizione ideale, poi, è facile grazie alla regolazione del volante e dei sedili, riscaldabili e con supporto lombare. Con i nuovi schermi digitali, la qualità percepita degli interni sale, anche se le plastiche sono un po' dure. D'altronde, da un'auto che punta sulla sostanza, non mi aspetterei diversamente. La Tipo non è una campionessa in termini di silenziosità dell'abitacolo, ma potete affrontare un trasferimento autostradale senza dover indossare delle cuffie antirumore.



AIUTI ALLA GUIDA Ultimi, ma non per importanza, gli ADAS. Il cruise control adattivo e il blind spot monitor svolgono egregiamente i loro compiti, mentre il mantenitore di corsia interviene un po' bruscamente. Va bene per l'autostrada, ma ho preferito spegnerlo nelle strade guidate perchè risulta troppo invasivo. Per disattivarlo basta cliccare sul tasto posizionato all'estremità del comando delle frecce: una posizione molto comoda.

CONSUMI La Fiat Tipo con il motore benzina ha registrato 10 km/l in città che, in autostrada, migliorano a 13,5 km/l per raggiungere i 17 km/l in extraurbano. Con un consumo medio di 13,5 km/l e un pieno di benzina di 50 litri, l'autonomia rilevata della nuova Tipo Hatchback è di 675 km.

La Fiat Tipo 2021 Hatchback parte da 18.500 euro per la versione standard con sistema Uconnect, radio DAB, riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di velocità intelligente. Ci vogliono 20.000 euro per la City Life, con schermo touchscreen da 7”, luci DRL a LED, cruise control e climatizzatore. Per la Life, ossia il modello della nostra prova, il prezzo di partenza è 21.500. Tutti questi prezzi sono relativi alla motorizzazione benzina. Per avere il diesel 1.3 da 95 CV ci vogliono 2.100 euro in più, che diventano 4.500 euro in più nel caso del 1.6 diesel da 130 CV.