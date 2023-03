"Ti ho visto, attraversa". Skoda Enyaq e la griglia-semaforo

Attraversare un fiume a nuoto. Attraversare le rotaie ferroviarie in superficie (che oltre che pericoloso, è anche proibito). Infine, attraversare una via cittadina sulle strisce pedonali. Tutte attività dal coefficiente di rischio elevato. Riguardo al punto numero tre: non sempre i conducenti auto prestano attenzione agli attraversamenti, incroci semaforici compresi. Nella mente del pedone, il dubbio che avanzare sia una scelta in sicurezza è sempre lì ad accompagnarlo. In soccorso del pedone incerto, corre allora Skoda. Che in collaborazione con un team di esperti di robotica, sta studiando una combinazione anti-incidente fatta sia di griglie auto intelligenti, sia di altri strumenti tecnologici davvero singolari.

Skoda pensa al semaforo-robot

UN VOLONTARIO Il contributo di Skoda al progetto si concentra innanzitutto su una griglia digitale in grado di visualizzare messaggi a beneficio di chi si trova all'esterno dell'auto. Una soluzione difficile da implementare su un'auto con motore a combustione (che necessita di una tradizionale griglia aperta di raffreddamento) si addice invece perfettamente a un veicolo elettrico come Skoda Enyaq. Nelle intenzioni dei progettisti, la caratteristica griglia illuminata ''Crystal Face'' del SUV elettrico boemo verrebbe così sostituita da un pannello con strisce a LED integrate, che proiettino pittogrammi o animazioni, tra cui frecce verdi e una figura stilizzata verde per segnalare ai pedoni che l'auto si è fermata, e che attraversare è un'operazione priva di rischi. L'auto può anche emettere specifici segnali di avvertimento, come un triangolo di emergenza, quando sta per partire, per dissuadere eventuali pedoni dal tentare l'attraversamento. Chissà, potrebbe funzionare.

Skoda Enyaq, presto pannelli digitali parlanti?

IL ROBOT GENTILUOMO L'altra metà del progetto Skoda consiste invece in una sorta di guardia di attraversamento automatizzata che assomiglia a un semaforo mobile, in grado di monitorare le persone e le auto tutt'intorno ad esso. Sviluppato da esperti dell'Istituto di informatica, robotica e cibernetica dell'Università tecnica di Praga e dell'Università tecnica di Monaco, l'agente-robot è abbastanza alto (oltre 2 metri) da vedere oltre le auto parcheggiate: quando ritiene che attraversare sia sicuro, ''pattina'' fino al centro della carreggiata e agevola il camminamento dei pedoni. I simboli sul suo display digitale a quattro lati consentono sia ai pedoni, sia ai conducenti, di sapere chi abbia il diritto di precedenza.

Agevolare l'attraversamento, un gesto nobile

LINEA DIRETTA Il robot Skoda può infine anche inviare segnali elettronici tramite 5G direttamente alle auto in avvicinamento, avvertendole di rallentare. Una volta che tutti i pedoni in attesa hanno attraversato in sicurezza, il robot ritorna sul ciglio della strada. Se sappia anche difendersi da probabili atti di bullismo, non è dato sapere.

Automobili e semafori in collegamento tra di loro

AUTO CHIACCHIERONE Il progetto parla anche un po' italiano, visto che il semaforo mobile Skoda è stato sin qui testato anche a Milano e Modena, oltre che a Lubiana in Slovenia. Non manca molto, a quanto pare, prima che visiti altre città: il team afferma che la fase di test terminerà nel 2024 e che le versioni di produzione potrebbero essere in strada entro il 2025. Quanto alla speciale griglia parlante, Skoda non accenna ancora a date certe. Poiché, tuttavia, anche altre Case auto - tra cui Opel e Jaguar Land Rover - stanno lavorando a pannelli salva-pedone, la sensazione è che nel giro di qualche anno accessori simili, sulle auto elettriche, saranno l'abitudine.

Le calandre digitali saranno la norma?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/03/2023