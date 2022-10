L'auto che vede i pedoni coi suoi occhi. Anzi, li guarda. Video

Prima regola del pedone modello che si accinge all'attraversamento sulle strisce: fare ''eye contact'' con il driver. Non serve a flirtare, serve - in certi casi - a salvare la pelle. Perché non importa quante telecamere o sensori abbiano oggi le automobili: nemmeno le auto a guida autonoma saranno mai perfette. E a bordo, nessun driver con il quale fare eye contact. Ecco allora che uno studio proveniente dal Giappone suggerisce un semplice aggiornamento che potrebbe aiutare a ridurre il rischio che le auto colpiscano pedoni non rilevati. Cioè un paio di occhi finti animati. Come quelli appiccicati al carrello da golf del video.

AUTONOMA E...CIECA Quello di stabilire un contatto visivo con il conducente di un veicolo in avvicinamento, quindi di assicurarti che l'auto rallenti fino a fermarsi quando stai cercando di attraversare la strada, è quasi un gesto istintivo. Con le auto a guida autonoma, che si basano su telecamere e sensori nascosti su tutto il veicolo, al pedone mancheranno tuttavia indizi evidenti su quali ostacoli siano stati effettivamente rilevati, e quali invece no. Come rimediare? Ad esempio, disegnando sul musetto un volto umano, o quasi. L'importante, è che di un automobilista umano replichi il comportamento. Specialmente, il gesto stesso di muovere gli occhi in una direzione, o in un'altra.

VEDO CHE MI VEDI In un documento presentato di recente alla 14a International Conference on Automotive User Interfaces, i ricercatori dell'Università di Tokyo e dell'Università di Kyoto descrivono in dettaglio un esperimento in cui un veicolo con guidatore umano - ma non visibile - viene aggiornato con un paio di occhioni animati e in grado di guardarsi intorno. I partecipanti avrebbero riferito come, quando il veicolo aveva gli occhi che distoglievano lo sguardo, l'attraversamento veniva percepito come meno sicuro. Mentre al contrario, quando gli occhi sembravano prestare attenzione proprio a loro, l'attraversamento veniva considerato prudente. Occhi umanoidi come filtro della comunicazione macchina-individuo? Chissà se i Costruttori ci faranno un pensierino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2022