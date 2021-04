NUOVA VITA Prendi una Opel Manta. Togli il motore 4 cilindri, mettine uno elettrico e aggiungi un pizzico di modernità qua e là. Fatto? Ecco Opel Manta GSe ElektroMOD – qui il video teaser – vale a dire il vecchio modello della casa di Rüsselsheim, famoso negli anni 70, rivisto in chiave moderna, con l'adozione di un motore elettrico. Il concept, tra le mille diavolerie, ha anche un display Pixel-Vizor sul frontale, esteso a tutta larghezza al posto della classica griglia. Ecco, proprio da lì, come su un televisore, manda messaggi al mondo esterno. Come dimostra il video.

TANTI MESSAGGI Ecco che la Manta elettrica può comunicare, attraverso il Pixel Visor, col mondo circostante. Sul display infatti può essere visualizzato un po' di tutto: il semplice logo, ma anche messaggi più complessi, come I'm on a 0 e-mission – Sono su un (veicolo) 0 e-missioni – e le possibilità sono innumerevoli. Il simpatico giochino, infatti, lancia interessanti riflessioni sul come potrebbe essere d'aiuto, nella vita quotidiana, un sistema del genere. Un messaggio potrebbe infatti rassicurare il pedone che si appresta ad attraversare sulle strisce ma, a voler spingere in là la personalizzazione, già vedo il famelico giovincello che imposta ''Buongiorno bella signorina, vuole un passaggio?'' da usare al semaforo per far colpo sulla bellona di turno. Il 19 maggio la Opel Manta GSe ElektroMOD sarà svelata, allora scopriremo tutto.