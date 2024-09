Kit M Performance Parts: e guidi già nuova X3 M (ma per finta)

Pensi a un SUV sportivo premium e uno dei primi che istintivamente balza in mente è BMW X3, Sua (mezza) Altezza il lusso e il piacere di guida in packaging (poco) compatto (oggi misura 4 metri e 76). Ad alcuni mesi di distanza dal reveal di X3 quarta generazione, ecco lo speciale pacchetto ''M Performance Parts'', il kit che del veterano bavarese manifesta il lato più atletico. Il kit modifica solo le superfici, non il gruppo motopropulsore. Già, nuova X3 M è ancora fuori dalla portata dei radar (2025 o - più probabile - 2026). Ma di aspetto, sarà più o meno così, se vi può consolare.

X3 M Performance Parts: ''quasi'' una X3 M (almeno a vedersi)

PIÙ M PER TUTTI! BMW ha offerto su X3 un set di accessori M Performance Parts sin dal modello di seconda generazione. X3 quarta edizione può essere decorata in chiave M Performance Parts qualunque sia il motore sotto il cofano, vale a dire - con aggiornamento ad autunno 2024 - le unità a 4 cilindri 2,0 litri a benzina, Diesel e benzina ibrida plug-in, più la provvisoria top di gamma X3 xDriveM50, col suo 6 cilindri da 3,0 litri (ancora niente iX3 100% elettrica: ma arriva, arriva...).

Kit M Performance Parts per tutti i propulsori, Diesel compreso

STILE E FUNZIONE Insomma, se sei impaziente di manovrare una X3 super audace almeno nel look, il pack M Performance Parts è la scelta migliore. Al livello di allestimento M Sport, il programma M Performance Parts aggiunge una serie di accessori esterni estetici, ma con la propria funzionalità. Tipo lo splitter anteriore in nero lucido, o i cerchi in lega in misura da 20 a 22 pollici in nero opaco. Di ordine più ornamentale sono invece le decalcomanie laterali ''M Performance'' rifinite in Frozen Black, il tappo del serbatoio in carbonio con marchio M Performance, il look carbonio per le calotte specchi e per la copertura dell'antenna.

Fiancata personalizzata ''M''

SUV ALATI La parte posteriore viene equipaggiata di un nuovo diffusore in plastica rinforzata con aramide, componente concepita per integrarasi al sistema Comfort Access per l'apertura a mani libere del bagagliaio. Il paraurti posteriore esprima a sua volta una nuova finitura in nero lucido. In cima, infine, l'immancabile spoiler al tetto, sempre in nero lucido e piuttosto appariscente. Last but not least, ma solo per X3 M50, figura l'opzione delle finiture di scarico in carbonio integrate nel paraurti posteriore con bordi interni in acciaio inossidabile.

Per X3 M50, anche gli scarichi speciali

ON BOARD Non mancano alcune modifiche all'interno. Aprirai la portiera e appoggerai la suola delle scarpe dapprima su soglie porta M Performance, successivamente - cioè alla guida - su pedali in acciaio inossidabile e su tappetini esclusivi. Qua e là, cuciture a contrasto nei colori BMW M.

Personalizzato anche il saluto di benvenuto

M MAIUSCOLE Il listino prezzi del pacchetto completo M Performance Parts non è ancora stato diffuso, anche se ci aspettiamo - confrontandolo con kit simili dedicati ad altri modelli BMW - che si aggiri intorno ai 6.000 euro. Applicato a X3 M50xDrive (che parte da 89.900 euro), ciò ti consente di rimanere sotto quota 100.000 euro. Cioè ben al di sotto del prezzo che BMW ti chiederà quando manifesterai interesse per nuova X3 M. Che non è escluso adotti un propulsore ibrido plug-in, vedi nuova M5 Touring. (per la cronaca: l'ultima release di X3 M si avvaleva di un 3,0 litri bi-turbo termico ''puro'' da 480 cv, o 510 cv in formato Competition). Ma questa, è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/09/2024