Q6 e-tron Sportback Offroad, se la trazione quattro elettrica non basta

Spuntano su Facebook le foto del SUV coupé in formato rally raid. Vuoi vedere che Q6 Sportback Offroad non rimarrà un prototipo?

La domanda contenuta nel sommario implica una speranza. Ovvero, che Audi Q6 e-tron Sportback Offroad possa per davvero ricevere luce verde e entrare in produzione.

Già, perché ci sono foto che lasciano indifferenti: non ci perdi più di una frazione di secondo. Altre fotografie hanno invece proprietà magnetiche. La foto di Q6 Sportback versione extreme è una di quelle.

Q6 e-tron Sportback Offroad, le foto sui social

L'immagine che Audi condivide sulle sulla sua pagina Facebook ritrae niente di più di un semplice concept. Né, di Q6 e-tron Sportback Offroad, i Quattro Anelli forniscono granché quanto a dettagli. Ma si sa, da concept nasce cosa....

Q6 e-tron Offroad consiste nella variante adventure del nuovo SUV coupé completamente elettrico di Ingolstadt, la cui versione di serie ha di recente ricevuto la premiere italiana a Cortina d'Ampezzo, in occasione della tappa locale della Coppa del Mondo di sci femminile.

Audi Q6 Sportback e-tron, anteprima a Cortina in occasione della FIS Ski World Cup

Dalla sola immagine intera disponibile, si nota come il design sia basato su Q6 Sportback e-tron, ma con alcune differenze significative. Tipo:

i fari LED in luogo delle finte prese d'aria laterali al single frame;

le luci quad-LED supplementari sul tettuccio (fanno molto rally);

i passaruota estremamente ampi;

i cerchi in lega scura abbinati a pneumatici all terrain;

sospensioni (apparentemente) con maxi escursione.



Audi Q6 Sportback e-tron Offroad Concept, giochi di luce

From concept to reality?

Purtroppo, Audi non ha rilasciato un comunicato ufficiale: le informazioni sono limitate a quanto riportato nel post social.

Nel quale si legge come Q6 e-tron Offroad disponga di trazione integrale ''quattro'' (ci mancherebbe) e, soprattutto, di innovativi assali a portale. Caratteristiche che, unitamente alla notevole altezza da terra, ne farebbero un mezzo adatto ad affrontare anche i terreni più difficili.

Audi Q6 Sportback e-tron Offroad Concept, a prova di rally raid

Audi ha sottolineato che si tratta di un prototipo e non di un veicolo di produzione. Ciò tuttavia non esclude la possibilità che in futuro venga sviluppata una versione stradale, considerando che la domanda di veicoli 4x4 ad alte prestazioni, su scala globale, è viva e vegeta.

L'ipotesi rally-raid e il precedente Land Rover

Non si può nemmeno escludere che Q6 e-tron Offroad sia stato pensato per competizioni come i rally-raid, forse in vista di regolamenti che richiedano veicoli derivati dalla produzione di serie.

Ad esempio, Land Rover ha già annunciato che parteciperà alla Dakar 2026 con una versione da gara basata sul Defender Octa da 626 CV.

Le lunghe distanze e le alte velocità tipiche di eventi come la Dakar rappresentano per i veicoli elettrici una sfida nella sfida: se Audi decidesse di scendere in campo con questa piattaforma, la cosa si farebbe particolarmente interessante.

Senza dimenticare che Audi Sport, alla Dakar, ha già partecipato e vinto (nel 2024) col prototipo RS Q e-tron. Prima di chiudere baracca e burattini, per dedicarsi al progetto F1.

Audi RS Q e-tron, regina della Dakar 2024

Q6 e-tron Offroad, quali performance

Audi Q6 e-tron è attualmente in vendita con una configurazione a doppio motore, una potenza di 387 CV, un’autonomia fino a 641 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

Tuttavia, visto il carattere estremo del concept, è possibile che sia basato sul modello SQ6 Sportback e-tron, che offre 489 CV, un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,3 secondi, una velocità massima di 230 km/h e un’autonomia di 598 km.

Dai, restiamo alla finestra, fiduciosi in ulteriori news.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/01/2025