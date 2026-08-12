Caldo estremo e auto, l'allarme di Federcarrozzieri: i danni possono costare molto caro

Il forte caldo di questa estate è un tema molto dibattuto e non solamente sul fronte del meteo o su quello della salute. Infatti, Federcarrozzieri lancia l'allarme sui potenziali danni che possono subire le vetture esposte a questo caldo anomalo. Secondo le stime dell'associazione, considerando la totalità delle parti e delle componenti a rischio, ci possono essere danni per un valore fino a 16.400 euro a vettura.

Il caldo è nemico delle auto

In queste giornate di caldo intenso, l'asfalto può superare anche i 60 gradi, impattando direttamente sulle gomme, accelerandone l'usura e riducendo l'aderenza. Il caldo fa aumentare anche le pressioni interne, portando ad un incremento del rischio di scoppio.

A rischio anche le batterie di servizio a 12 V. Più fa caldo e più sarà veloce il processo di autoscarica della batteria, che perderà progressivamente efficienza a causa dell'evaporazione dei fluidi. Rischi con il grande caldo anche per i motori. L'esposizione a temperature ambientali elevate aumenta il rischio di surriscaldamento. Viene compromessa infatti l'efficienza del sistema di raffreddamento.

Ma non è finita qui perché come evidenzia Federcarrozzieri, il grande caldo aumenta lo stress termomeccanico che induce dilatazioni nei componenti metallici, con conseguenti deformazioni e variazioni delle tolleranze di accoppiamento. Queste dilatazione vanno ad aumentare l'usura degli organi meccanici e possono causare, nei casi più gravi, il cedimento della guarnizione della testata, fino a provocare il grippaggio del motore e il conseguente arresto del veicolo.

Il caldo estremo porta a un sensibile aumento delle temperature dell'abitacolo. Secondo l'associazione, queste condizioni possono favorire il degrado termo-ossidativo dei materiali polimerici, causando fessurazioni e perdita delle proprietà meccaniche delle plastiche del cruscotto, lo scolorimento e l'invecchiamento precoce dei rivestimenti tessili e dei sedili, nonché il rilascio di composti organici volatili dai materiali sintetici. Il grande caldo può poi compromettere l'affidabilità dei sistemi elettronici di bordo, compromettendo il funzionamenti dei display che oggi sono sempre più presenti all'interno delle auto.

Infine, un'esposizione prolungata a temperature particolarmente elevate accelera anche il deterioramento delle superfici esterne del veicolo. La vernice può perdere brillantezza, mentre i fari in materiale plastico sono soggetti a fenomeni di ingiallimento e riduzione della trasparenza.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

Fonte: Ansa

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