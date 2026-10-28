Aston Martin Valhalla Spider: 350 km/h e guida con i capelli al vento

350 km/h e guida con i capelli al vento, questa è la nuova ed esclusiva Aston Martin Valhalla Spider. La supercar inglese perde il tetto per offrire emozioni alla guida ancora più intense. Il debutto pubblico è atteso al Concours d'Elegance di Wynn Las Vegas 2026. Le prime consegne ai fortunati e facoltosi clienti, partiranno invece nel corso del terzo trimestre 2027.

Per chi ama la guida con i capelli al vento

La supercar inglese la conosciamo molto bene. Adesso arriva la versione Spider che la rende ancora più esclusiva. La monoscocca in fibra di carbonio della Valhalla coupé è stata mantenuta, consentendo ad Aston Martin di rimuovere il tetto fisso senza compromettere la rigidità strutturale. La versione Spider si differenzia essenzialmente per la presenza di un tetto in tessuto rimovibile ma volendo si può scegliere un tetto rimovibile in fibra di carbonio. Particolarità: per chi sceglie la versione con il tetto in tessuto, la velocità massima della supercar è limitata a 200 km/h. Chi opterà invece per quello in carbonio, la velocità di punta potrà raggiungere i 350 km/h.

Aston Martin Valhalla Spider

Sono state apportate diverse modifiche all'aerodinamica per garantire che la Valhalla Spider si comporti come una vera Aston Martin quando la capote è abbassata. Per esempio, la supercar è dotata di uno speciale deflettore antivento che si può ripiegare e riporre nei vano portaoggetti. Inoltre, anche lo snorkel è stato ottimizzato per questa variante ed è stato alzato di 35 mm. Con il tetto montato, la Spider è in grado di generare una deportanza massima di 600 kg.

Tutte le Valhalla Spider saranno equipaggiate di serie con uno speciale sedile Touring in fibra di carbonio progettato per migliorare il comfort. Qualora i clienti lo preferissero, i sedili in fibra di carbonio più sportivi della Valhalla Coupé sono disponibili tra gli optional senza costi aggiuntivi.

Aston Martin Valhalla Spider

Aston Martin anche sulla Valhalla Spider offre molteplici possibilità di personalizzazione sia per gli esterni e sia per gli interni. In altre parole, i clienti potranno realizzare un modello unico in base ai loro gusti. Ovviamente, il conto sale.

Motore V8 ibrido

Non sono state apportate modifiche al propulsore, ma d'altronde la Valhalla non ne ha bisogno. Il cuore pulsante rimane quindi un V8 biturbo da 4 litri da 828 CV di derivazione AMG che lavora in sinergia con tre motori elettrici. La potenza massima di sistema di questo powertrain ibrido arriva a quota 1.079 CV con una coppia massima di 1.100 Nm. Una coppia di motori elettrici aziona l'asse anteriore, con sistema di ripartizione della coppia per migliorare agilità e stabilità. Un terzo motore, integrato con il cambio DCT a 8 rapporti, assiste il motore a combustione. Insomma, c'è anche la trazione integrale. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2,5 secondi.

Aston Martin Valhalla Spider

Con tutti gli optional per la riduzione del peso, la vettura pesa 1.680 kg, appena 25 kg in più della versione coupé.

Aston Martin Valhalla Spider, abitacolo

Aston Martin non ha ancora comunicato il prezzo dell'auto, e non ha nemmeno specificato quanti esemplari saranno prodotti. Possiamo immaginare una produzione più limitata rispetto alla Valhalla Coupé (999 unità in tutto il mondo).

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