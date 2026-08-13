Android Auto, YouTube nativo sta arrivando: come funziona e cosa cambia

Per Google, Android Auto è molto importante. Si tratta di una piattaforma in costante miglioramento che presto riceverà novità molto importanti, sia funzionali e sia d'aspetto con una nuova interfaccia. Alcuni mesi fa, Big G aveva anticipato tutte le nuove funzioni per Android Auto tra cui l'integrazione nativa di YouTube. A quanto pare, il supporto nativo a YouTube ha iniziato ad arrivare come raccontano i colleghi di Android Police.

In realtà già in precedenza era possibile eseguire i video di YouTube attraverso Android Auto ma bisognava utilizzare app di terze parti. Adesso arriva l'integrazione diretta, cioè la possibilità di riprodurre i filmati attraverso l'app ufficiale di YouTube.

Come funziona?

Il problema con le app installate manualmente per riprodurre video di YouTube era che non erano mai veramente affidabili. Per fortuna, il supporto nativo di Google per la riproduzione dei video di YouTube risolve questo problema. L'aggiornamento introdurrà anche la nuova interfaccia Material 3 Expressive che richiama quella degli smartphone moderni. Gli utenti possono personalizzare l'esperienza d'uso con widget che sembrano includere di tutto, dalle foto del proprio cane alle informazioni meteo e ai contatti preferiti.

Grazie all'integrazione nativa di YouTube su Android Auto sarà possibile visualizzare in streaming filmati fino a 60 fps in Full HD. Si potrà passare quindi il tempo in auto guardando comodamente un film mentre si aspetta qualcuno o si ricarica nel caso utilizzassimo un'auto elettrica. Importante, per ovvie ragioni di sicurezza, lo streaming video partirà solamente quando l'auto sarà ferma.

Tuttavia, in caso riprendessimo a muoverci, la riproduzione non si interromperà del tutto. Si, lo streaming video cesserà ma quello audio no. Si potrà quindi continuare ad ascoltare il contenuto come una sorta di podcast. Sistema quindi ben pensato, ma lo switch video/audio sarà possibile solamente per gli abbonati a YouTube Premium.

Possiamo aspettarci che altre app inizino a sfruttare la stessa funzionalità e la implementino a breve, aprendo la strada a nuovi servizi legati all'intrattenimento da offrire a tutti coloro che utilizzano Android Auto sulle loro vetture.

Pensiamo ad esempio a Spotify, soprattutto per gli utenti che guardano podcast video sulla piattaforma. Attualmente, Spotify limita i podcast video alla sola riproduzione audio su Android Auto, ma potremmo vedere l'app adottare l'idea di YouTube dello swich video/audio in un prossimo futuro.

Allo stesso modo, pure app di streaming come Netflix potrebbero implementare questa funzionalità.

Rollout progressivo

Ci vorrà comunque tempo prima che YouTube nativo arrivi per tutti. Il rollout, come sempre, sarà progressivo e ci potrebbero essere anche dei requisiti da soddisfare, come l'hardware dello smartphone o la versione Android installata. In ogni caso, stanno arrivando tante novità che miglioreranno l'utilizzo di Android Auto.

Fonte: Android Police

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