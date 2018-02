Autore:

Giulio Scrinzi

MELANDRI C’È! Manca meno di una settimana all’inizio del Mondiale Superbike 2018, che anche quest’anno aprirà le danze su quel circuito di Phillip Island il quale, oggi, ha invece dato il via agli ultimi test pre-stagionali, utili a tutti i piloti come metro di riferimento per prove libere, qualifiche e gare che scatteranno in questo weekend. E per una volta tanto davanti a tutti non si è piazzata una Kawasaki del KRT… In questo Day 1, infatti, è stato il nostro Marco Melandri a fare la voce grossa, centrando con la sua Panigale R non solo un ottimo 1’30’’726, miglior riferimento di giornata, ma anche un passo gara del tutto convincente, di sicuro un’ottima base per il lavoro che andrà svolto tra qualche giorno quando la stagione 2018 spegnerà i semafori rossi.

REA E SYKES A TERRA Dietro di lui, quindi, si sono imposte le due Kawasaki ufficiali di Tom Sykes e Jonathan Rea, staccati rispettivamente di tre e cinque decimi di secondo… e protagonisti di due cadute che hanno compromesso il programma del reparto corse ufficiale di Akashi. Si tratta a tutti gli effetti della prima battuta di arresto delle ZX-10RR appartenenti ai due maggiori pretendenti al Titolo 2018, che per fortuna sono usciti illesi da quanto accaduto oggi sul sali e scendi di Phillip Island.

CAMIER CONVINCE Sulla pista australiana, invece, ha convinto una volta di più il britannico Leon Camier, capace di portare la sua Honda Fireblade SP2 al quarto posto (+0.828) davanti alla migliore delle Yamaha di Michael van der Mark (+0.956). Sesto lo spagnolo Xavi Fores, che con la Ducati del team Barni ha sopravanzato la prima delle Aprilia di Eugene Laverty e la seconda R1 dell’inglese Alex Lowes. Hanno, infine, completato la top ten il neo-acquisto del Reparto Corse ufficiale dell’MV Agusta, vale a dire Jordi Torres, e il gallese Chaz Davies, probabilmente non ancora a posto dopo l’infortunio patito l’anno scorso durante gli ultimi test stagionali dal momento che ha chiuso questa prima giornata in decima posizione, giusto davanti alla BMW del rientrante Loris Baz.

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica aggiornata al primo giorno di test ufficiali sul circuito di Phillip Island.