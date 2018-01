Autore:

Giulio Scrinzi

GIOCANDO D’ANTICIPO Dopo aver annunciato mescole e set dei primi tre round del prossimo Mondiale di F1 2018, la Pirelli ha annunciato anche quali gomme porterà per il successivo appuntamento di Baku, pista che ospiterà nel weekend del 27-29 aprile 2018 il GP d’Azerbaijan. La Casa della P Lunga metterà a disposizione di team e piloti le Soft a banda gialla, le rosse Supersoft e le Ultrasoft colorate di viola. Ogni pilota, inoltre, dovrà conservare per il Q3 un set della mescola più morbida, che dovrà essere restituito alla casa italiana da coloro che prenderanno parte all’ultimo turno di qualifica. Tutti gli altri, invece, potranno utilizzarlo in gara, per la quale dovrà essere portato anche un set delle due mescole più dure.