Autore:

Giulia Fermani

PAROLA D'ORDINE: CONNESSIONE A quasi un anno dall’acquisizione da parte di Samsung, Harman si è presentata al Ces 2018 con un’infornata di novità legate al mercato automotive. Dal display a tutta plancia e connessione internet di quinta generazione 5G alle soluzioni per la guida autonoma, ecco le innovazioni Harman per il Salone di Las Vegas.

AUTO DIGITALI Per il Ces 2018 il focus di Harman è andato sulle tecnologie connesse per il mercato automotive, a partire dalla piattaforma costruita per i costruttori auto Digital Cockpit. Personalizzabile a piacimento, l’ Harman Digital Cockpit può contare su comandi vocali e app smartphone integrate. Il display ( o meglio multi-display) è un touch screen gigantesco, che occupa quasi tutta la plancia e si abbina a nuovi controlli, composti da pomelli, controlli al volante​ e tasti touch, posizionati sulla consolle centrale. Ma non basta, i comandi si possono gestire anche attraverso l'assistente vocale e gestuale Harman Bixby. Come anticipato, il nuovo sistema Harman Digital Cockpit potrà contare sulla connettività 5G per ottenere streaming HD e applicazioni ultra veloci cloud based. Il nuovo cockpit, che promette massima adattabilità a ogni tipo di auto, verrà proposto in versioni entry-level e premium, come ad esempio quella in gallery, integrata agli interni di una Maserati.