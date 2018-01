Autore:

Luca Cereda

PROIEZIONI Una berlinona di rappresentanza? Una coupé quattro porte? Qualcosa del genere potrebbe uscire da questa Q Inspiration, concept che Infiniti presenterà al salone di Detroit 2018. Un manifesto stilistico, per ora, a cui si ispireranno i futuri modelli della casa giapponese.

COM'E' Eleganza, superfici lisce, linee pulite ma muscolari: questi i tratti principali. Conditi da una fanaleria minimalista, ampie prese d'aria e proporzioni insolite per il genere. Dettate da un cofano apparentemente corto e un abitacolo molto arioso per una coupé, soprattutto nella parte posteriore.

QUANTI CV? Per capire come Infiniti veda il futuro, però, servono più indizi. Ne riceveremo con l'approssimarsi del 15 gennaio, quando la Q Inspiration concept verrà svelata in anteprima mondiale al NAIAS. Allora scopriremo anche quali tecnologie si celano sotto il cofano: il nuovo 2.0 litri VC Turbo o un sistema di propulsione elettrificato?