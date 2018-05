Autore:

La Redazione

COSA SAPPIAMO Il 1° giugno Sergio Marchionne illustrerà agli azionisti i piani di sviluppo pluriennale di FCA. Di sicuro, tra i nuovi modelli attesi nel prossimo triennio troveremo la nuova Jeep Renegade in versione ibrida ed elettrica già vista a Balocco in forma prototipale, oltre alla Chrysler Pacifica a guida autonoma, pinnacolo della tecnologia di settore per FCA. Ma le altre aziende? Per Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Fiat, Dodge e Lancia cosa dobbiamo aspettarci?

JEEP L'azienda americana che fa del fuoristrada la propria ragione di vita è attesa da grandi novità. La Jeep rinnoverà completamente da qui a breve la Renegade, e l'annuncio di una 4X4 ibrida - o ancor meglio elettrica - è attesa da tempo. A dare la svolta definitiva ci ha pensato il mercato cinese, dove auto con simili caratteristiche sono necessarie per rimanere nelle normative sempre più rigide in materia di emissioni. Un muletto della Renegade elettrica, poi, sarebbe già stato avvistato in quel di Balocco. A buon intenditor...

GUIDA AUTONOMA Dopo qualche ritardo rispetto alla diretta concorrenza, anche FCA è pronta a lanciarsi nella guida autonoma grazie alla Chrysler Pacifica. Affidata a Waymo una flotta di migliaia di veicoli a guida autonoma, la Chrysler Pacifica hybrid ha percorso 4 milioni di km di test in 25 città degli Satti Uniti, ottenendo la certificazione di Livello 4, tra le più alte attualmente in circolazione. È logico pensare che un'auto simile possa essere tra i tanti fiori all'occhiello della presentazione all'assemblea degli investitori.

ALFA ROMEO Occhi puntati su Alfa Romeo. Il Biscione, dopo il rilancio grazie a Giulia e Stelvio, adesso sogna in grande. C'è attesa per l'ufficializzazione della nuova Alfa Romeo Giulietta e per l'erede della 4C, ma nelle ultime ore si sta diffondendo sempre più pressante il rumors che vede girare un e-SUV, ossia un SUV elettrico, nei pressi di Cassino: che sia il tanto atteso fratello maggiore della Stelvio? Poi, ovviamente, le orecchie sono drizzate per altre due novità che potrebbero ricevere ufficialmente il semaforo verde durante l'assemblea degli azionisti: nuova Alfa Romeo 6C e il sogno Alfa Romeo Giulia Coupé. Nuove tecnologie di ibridizzazione dei motori potrebbero essere illustrate.

LANCIA Lancia, come vi abbiamo illustrato in questo articolo, è ad un bivio: da un lato cè l'idea suggestiva di una nuova Lancia Delta, già presente in forma prototipale, mentre dall'altro abbiamo una possibilità concreta di un lento declino con la sola Ypsilon a listino fino a quando verranno aggiornati i pianali di Fiat Panda e 500, auto con cui condivide la piattaforma.

MASERATI Novità importanti sono attese anche per Maserati. Il Tridente presenterà un SUV di segmento D realizzato sulla stessa piattaforma della Stelvio, pur mantenendo un'anima ben definita e caratterizzante. Oltre a ciò, Maserati potrebbe diventare l'azienda di riferimento di FCA per quanto riguarda l'elettrificazione e lo sviluppo di nuove tecnologie ibride, sempre strizzando l'occhio al piacere di guida e alla ricercatezza degli interni, caratteristiche principali di Maserati.

FERRARI Sappiamo che Ferrari è al lavoro su un SUV - pardon, FUV, come ripetono da Maranello - che vedrà la luce intorno al 2020. Il Ferrari Utility Vehicle, rivale dichiarato della Lamborghini Urus, sarà spinto anche da un powertrain ibrido, con un sistema KERS simile a quello utilizzato sulle vetture di Formula 1 di Raikkonen e Vettel. Abbiamo visto a Fiorano una Ferrari ibrida nei mesi scorsi, ma raramente il Cavallino Rampante ha annunciato nuovi modelli di così forte impatto in occasioni simili, preferendo i canonici Saloni dell'Auto.

IL CANTO DEL CIGNO Quella del 1° giugno sarà l'ultima assemblea degli azionisti presieduta da Sergio Marchionne. Il CEO di FCA, dopo 14 anni alla guida di Fiat prima e Fiat Chrysler Automobiles poi, lascerà il suo incarico pur conservando il ruolo di Presidente Ferrari. In 14 anni Marchionne è riuscito a realizzre imprese mirabolanti, come l'acquisizione di Chrysler con soldi americani e soprattutto l'azzeramento del debito strutturale, particolare che rende appetibile FCA a diversi partner.