Autore:

Giulio Scrinzi

NON CI FERMIAMO In una recente discussione con i proprietari della Formula 1, Liberty Media, il Presidente della Ferrari Sergio Marchionne ha voluto chiarire la posizione del Cavallino Rampante nel Circus iridato. Dopo le minacce di abbandonare la massima serie automobilistica, la Scuderia di Maranello “continuerà a correre, perchè è nel nostro sangue. Continueremo a mostrare le nostre capacità”. Ecco quanto affermato da Marchionne, il quale ha anche aggiunto che “la nostra SF71H è in una condizione fenomenale, la più promettente da quando sono a Maranello. É ancora più incoraggiante l'impegno dei nostri piloti: abbiamo degli sviluppi per il futuro e l'importante è che la Ferrari torni a vincere in F1”.