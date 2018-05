Autore:

Marco Congiu

GIRA A BALOCCO Maserati ha in cantiere la realizzazione di un nuovo SUV più piccolo della Levante per andare a dare battaglia a Porsche Macan, BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60, Audi Q5 e Jaguar F-Pace. L'auto avrà dimensioni che rientreranno in pieno nel segmento dei D-SUV e starebbe per iniziare a breve i test a Balocco, come ci rivela una fonte interna: dovrebbe essere con ogni probabilità uno dei punti fermi della strategia che Sergio Marchionne svelerà agli azionisti nell'assemblea del 1° giugno.

CUORE ALFA ROMEO Alfa Romeo, lo sappiamo, ha sviluppato quello straordinario pianale Giorgio dal quale ci si aspetta vengano ricavati parecchi nuovi modelli del gruppo FCA. Tra questi ci sarà anche la baby Levante. Sfruttando la gamma di motori presenti a listino sull'Alfa Romeo Stelvio – dal 2.0 turbo benzina al 2.2 Diesel, fino al V6 di derivazione Ferrari della Stelvio Quadrifoglio – il nuovo SUV di Maserati dovrebbe fregiarsi di una dinamica di guida tra le migliori della categoria.

INTERNI: STILE ITALIANO La Maserati Levante veste Ermenegildo Zegna per le sellerie degli interni e non si può certo dire che abbia interni poco curati, anzi: lo stile italiano emerge prepotentemente, con sapienti tocchi premium uniti ad un valido comfort. Se la partnership con Zegna fosse confermata anche per il nuovo baby SUV Maserati, l'effetto wow sarebbe garantito.

IBRIDA? Uno dei punti di forza del nuovo SUV di Maserati sarà la presenza di varianti ibride. Si tratta, a quanto sappiamo, di motori che dovrebbero utilizzare la tecnologia mild-hybrid, mentre in futuro Maserati potrebbe presentare una discreta gamma di veicoli full-electric, capaci di tenere il passo con il progresso tecnologico messo in campo da Audi.

MADE IN ITALY Il nuovo SUV di Maserati avrà come base produttiva lo stabilimento di Mirafiori, dove a fine luglio verrà interrotta la produzione dell'Alfa Romeo MiTo. Il tempo di convertire gli impianti e la produzione della baby Levante dovrebbe iniziare a pieno regime.