Autore:

Marco Congiu

TEMPESTA Maserati ha diffuso un teaser che riguarda da vicino la Levante 2018. Da tempo si avvistano versioni camuffate del SUV del tridente e si fa un gran parlare attorno alla variante GTS e sembra che finalmente ci si trovi vicino a una data di debutto: segnatevi in rosso l'apertura del Salone di New York perché, come dicono da Maserati, “la tempesta sta arrivando”.

MASCHERINA TI CONOSCO Qualche indizio diffuso da Maserati lascia presagire un bel surplus di potenza. Da quanto vediamo, la mascherina centrale vanta doppie barre verticali, mentre quella laterale cresce e si alza verso il fendinebbia. Questi sono piccoli indizi che servono a farci capire la maggior necessità di raffreddamento del motore, che quindi dovrebbe proprio crescere generosamente di potenza e cubatura.

LEVANTE QUATTROPORTE Si sentiva la mancanza di un motore V8 ad elevate prestazioni in gamma per la Levante. L'arrivo della Levante GTS – o Gransport, come si vocifera nelle ultime ore – andrebbe a completare la gamma. Il V8 biturbo da 530 CV della Maserati Quattroporte dovrebbe trovare spazio facilmente, andando ad allinearsi alla diretta concorrenza, Porsche Cayenne in primis.