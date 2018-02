Autore:

Marco Rocca

E' IL RESTYLING Sono passati quattro anni dal suo debutto, è vero, ma per la Jeep Renegade non è ancora giunto il momento dell’aggiornamento. Mi spiego meglio, perché ultimamente c’è un po’ di confusione sull’argomento. Non è la nuova Jeep Renegade ma semplicemente il Model Year 2018. Cosa vuol dire? Che l’auto rimane la stessa che già conosciamo e che ho avuto modo di provare ad eccezione di piccoli dettagli. Il restyling di metà carriera, quello vero, arriverà l'anno prossimo. Ma allora cosa cambia ora? Vediamolo nel dettaglio.

NUOVO INFOTAINMENT Il celebre UConnect adesso vanta un processore aggiornato oltre a display più generosi che in passato, con misure comprese tra i 7 e gli 8,4”, similmente a quanto già visto con la nuova Jeep Compass. I display sono multitouch si può fare il pinch to zoom, mentre i menu sono personalizzabili a seconda della situazione e del volere degli occupanti e offrono la possibilità di governare le più comuni funzioni dell'auto, come ad esempio la regolazione della climatizzazione. Non manca la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay; il collegamento bluetooth poi offre l'accesso ai servizi Jeep UConnect Live: news firmare Reuters, Tune In, Deezer, Facebook e Twitter. L'infotainment da 8,4” in aggiunta vanta di serie la navigazione satellitare e l'app Jeep Skills per monitorare costantemente la trazione, il beccheggio, il rollio, l'altitudine e la pressione dell'aria.

NUOVO DESIGN Esternamente la Jeep Renegade non cambia di una virgola tranne che per la maniglia del portellone posteriore, ora sistemata esternamente in modo da essere più facile da individuare e da azionare. Gli interni sono stati rivisti in diversi punti chiave. Nuova la console centrale molto simile a quella già vista sulla Compass, ridisegnati i portabicchieri e introdotto uno spazio per riporre il cellulare. Dalla versione Longitude in su compare un'ulteriore presa USB sul retro del bracciolo, dedicata quindi ai passeggeri posteriori. Nuova la tinta della selleria Polar Plunge, così come una palette colori più ricca per personalizzazioni maggiori rispetto alla versione pre-restyling.

QUANTO COSTA lI listino di Jeep Renegade è abbastanza lungo; si parte dai 20.990 Euro della versione base Sport equipaggiata con un 1.6 benzina E-Torq aspirato e si arriva fino ai 34.100 euro della già citata Trailhawk con 2.0 MultiJet da 170 cv a trazione integrale con ridotte. I motori? Riconfermati quelli della versione precedente.