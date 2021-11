Monster Energy Supercross 5, i circuiti dei gamer debutteranno nel campionato 2022

Trailer e immagini per l’ultimo capitolo della serie del videogame ufficiale della Supercross: licenza ufficiale e split-screen per due giocatori

Si rinnova anche per il 2022 il videogame ufficiale dedicato al campionato Supercross, sviluppato dallo studio italiano Milestone (quelli dello straordinario Hot Wheels Unleashed, ma anche delle serie su due ruote MotoGP, MXGP e Ride) su licenza Feld Entertainment. Vediamo le novità del quinto capitolo di Monster Energy Supercross - The Official Videogame.

NUOVA CARRIERA Rinnovata profondamente la modalità carriera, che permette ai giocatori di iniziare la propria avventura sulle due ruote partendo come dilettanti nella classe 250SX Futures, con l’obiettivo di arrivare in cima alla classe Pro. Tra le novità di rilievo non possiamo non segnalare il Rider Shape System, che può influenzare le prestazioni dei piloti in caso di cadute o lesioni: in quel caso sarà necessario completare allenamenti e compiti specifici per tornare al top della forma.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: una schermata di gioco

I PRIMI PASSI In Monster Energy Supercross 5 debutta la Future Academy, un amichevole tutorial concepito per aiutare i giocatori a familiarizzare con i rudimenti del Supercross, e affrontare nel migliore dei modi la scalata da principiante a professionista. E sempre con l’obiettivo di rendere il gioco più accessibile, saranno disponibili diverse opzioni per aiutare chi è maggiormente in difficoltà, dal recupero della moto allo sterzo assistito.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: una schermata di gioco

CREATIVI SCATENATEVI! Torna, e non poteva essere diversamente, il Track Editor per realizzare nuovi tracciati da condividere con la community di giocatori, ulteriormente arricchito dalla modalità Rhythm Section Editor, che permette di combinare e abbinare moduli preesistenti per progettare sezioni più complesse. Come per il capitolo precedente, Milestone organizza anche per quest’anno un contest che premia il migliore tracciato, che Feld si impegna a realizzare dal vero, e utilizzare per il Monster Energy AMA Supercross Championship 2022.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: una schermata di gioco

ANCHE ONLINE La modalità Compound offre un mondo aperto da esplorare, tracciati inediti, sfide incrociate, collezionabili e oggetti da sbloccare. Per la prima volta nella serie il gioco online sarà cross-gen (quindi PS4 contro PS5, Xbox One contro Xbox Series X|S), e non manca la sempre amata opzione split-screen per giocare con gli amici sul divano di casa. Sul fronte eSports, anche quest’anno si svolgerà l’eSX Championship sponsorizzato da Yamaha.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: una schermata di gioco

QUANDO ARRIVA Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 uscirà il prossimo 17 marzo 2022 su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox la feature Smart Delivery.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/11/2021