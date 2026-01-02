C'è un caso in cui pulire l'auto non è un optional. È un obbligo

Ah, l’inverno! Quel periodo dell’anno in cui ci svegliamo con il panorama da cartolina… e 5 cm di neve attaccati all’auto, che rimpiangi che anziché la tazza di caffé non hai impugnato il rastrellino.

Ma oltre alla sofferenza mattutina, c’è una cosa molto seria da sapere: non basta “sbirciare” attraverso un buco nel ghiaccio. La legge dice auto pulita.

Almeno, secondo i principi generali del Codice della Strada sulla visibilità e la sicurezza, che impongono all’automobilista di avere ''visione libera e sicurezza completa prima di partire''.

Auto sommersa dalla neve: armati di attrezzi e puliscila ''tutta''

In pratica, guidare con i vetri e la carrozzeria ricoperti di neve e ghiaccio può essere considerato guida pericolosa perché compromette visibilità e controllo del veicolo. Poco importa se hai visto la strada, se altri utenti non vedono te, o vengono colpiti da blocchi di ghiaccio che volano via.

Perché è importante rimuovere neve e ghiaccio

Oltre che per evitare sguardi di biasimo, spazzolare l'auto è quindi necessario per almeno tre ragioni.

1. Visibilità totale

Non è sufficiente pulire solo due cuscinetti di vetro davanti. La legge vuole che tutte le superfici di vetro siano completamente libere da neve e ghiaccio, così vedi bene e sei visibile agli altri utenti della strada.

Se parti con un buco sul parabrezza… beh, è un po’ come guidare con gli occhi semi-chiusi. Pericolosissimo.

Le superfici vetrate devono essere completamente libere di neve o ghiaccio

2. Sicurezza altrui

Se parti e la neve dal tetto o dal cofano vola via mentre vai a 80 km/h come piccole torpedini bianche, la neve può:

colpire chi ti segue,

oscurare la visuale a un’altra auto,

causare incidenti multipli.

Insomma: non è solo una rottura di paletta, è responsabilità civile verso gli altri.

3. Una bella multina

Nessuno vuole un “leopardo delle nevi” tra i piedi. Se la polizia ti vede circolare con l’auto imbiancata e il tuo modo di guidare pone in pericolo oggetti o persone, può scattare la multa anche solo per guida “in condizioni non sicure”.

Cosa rischi (veramente)

In Italia non esiste un articolo specifico che dica testualmente “devi togliere la neve dalla carrozzeria”, ma le norme generali sulla sicurezza stradale obbligano comunque a garantire visibilità e condizioni di guida sicure.

Se un vigile vede che la tua auto è una palla da neve ambulante, il verbale può scattare sulla base dell’art. 164 del Codice della Strada (''sistemazione del carico sui veicoli''), con multa e potenziale rischio assicurativo in caso di incidente causato da neve/ghiaccio non rimosso.

Al comma 1, l'art. 164 del CdS stabilisce che:

''Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita’ al conducente ne’ impedirgli la liberta’ dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita’ del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne’ le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio''.

Quindi: il Codice non prevede tabelle di multe specifiche solo per neve sulla carrozzeria, ma la pratica è la seguente.

Se un agente ti ferma perché sei visivamente pericoloso (ghiaccio, neve sui vetri):

può sanzionarti con una multa da 87 a 344 euro per mancata visibilità o guida non sicura.



Se la neve/ghiaccio cadono dalla tua auto e causano un incidente o un danno:

qui la situazione si fa seria e, oltre alla multa, potresti essere ritenuto responsabile per danni e costi se colpisci un’altra auto, un veicolo di emergenza o un pedone.



Insomma: quella sciata di neve sul tetto può costarti molto più di 30 secondi di raschietto.

Guidare con vetri sporchi può costare una multa salata

Buone prassi anti-multa (e anti-disastro)

Se esci dalla porta e scopri che la tua auto è sepolta dalla neve, o anche solo avvolta da un sottile strato, segui 2-3 semplici consigli e vedrai che non te ne pentirai.

Rimuovi neve e ghiaccio da:

parabrezza anteriore e posteriore

vetri laterali

tetto (sì, proprio il tetto)

cofano e paraurti

fari e targa



Questa operazione può aggiungere qualche minuto alla routine mattutina, ma è un minuto ben speso: più sicurezza, uguale meno rischi, multe e spaventi.

Usa gli strumenti giusti

Un raschietto con spazzola non da supermercato, ma uno fatto davvero per l’auto. E magari, un po’ di liquido sbrinante per aiutare le cose. Fare questo prima di partire rende tutto più veloce (e meno doloroso).

Per rimuovere la neve, usa strumenti adatti

Sbrina dentro e fuori

Accendi l’auto qualche minuto prima, usa lo sbrinatore interno e aiuta il processo. Non fidarti ''solo'' del riscaldamento interno: va fatto prima di muoverti, non mentre inizi la marcia.

In sintesi

Guidare con neve e ghiaccio sull’auto non è solo “brutto da vedere”. È una potenziale violazione della sicurezza stradale e la polizia può multarti per visibilità ridotta o guida pericolosa. Pezzi di nevone che volano? Drammi assicurativi, oltre a gravi potenziali danni.

Insomma, quella paletta non è lì per fare decorazioni meteo sulla carrozzeria. Pulire la tua auto è un piccolo gesto che ti salva da una multa e che magari salva anche una vita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/01/2026